Рідкісне небесне явище: Полярне сяйво та метеорний потік Персеїд спостерігали по всьому світу
Спостерігачі з усього світу у ніч на 13 серпня стали свідками рідкісного й заворожливого небесного явища. Метеорний потік Персеїд збігся з вражаючим полярним сяйвом.
Метеорний потік Персеїди, щорічна подія, спричинена проходженням Землі крізь уламки, залишені кометою Свіфта-Туттля. Однак поява полярного сяйва для багатьох стала несподіванкою, інформує Техно 24.
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Прогноз магнітної бурі
Синоптики передбачали певну геомагнітну активність на вихідних. Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) випустив попередження про геомагнітні бурі на період з 9 по 11 серпня. Однак космічна погода може бути непередбачуваною, а полярні сяйва виникають лише за певних умов.
На диво, ці умови співпали з явищем метеоритного потоку Персеїд. Рідкісний збіг цих двох природних явищ подарував незабутні враження.
Це зближення створило ідеальну можливість для фотографів з усього світу зафіксувати приголомшливе видовище.