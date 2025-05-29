Під час учорашньої магнітної бурі над Сумщиною бачили полярне сяйво

Уранці 29 травня розпочалася потужна магнітна буря – перша за кілька місяців такого рівня інтенсивності. Сплеск енергії виявився особливо сильним, оскільки цього разу спалах класу M8.9 поєднався із ударною хвилею від явища, яке називається CIR. Вони посилили одне одного й спричинили збурення на рівні G3 – достатнього, щоб вплинути навіть на Україну, яка зазвичай не відчуває наслідків збурень.

Сяйво знову в Україні

Вчорашня магнітна буря зберігалася протягом усього дня. Почавшись вдосвіта з рівня G1, вона досягла рівня G3 о 05:30. Згодом інтенсивність збурень зменшилась, але наприкінці дня знову зросла – цього разу до G2, пише 24 Канал.

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Причиною бурі став спалах із нової плями 4098, яка з майже непомітної швидко перетворилася на активну. Потік сонячних частинок від коронального викиду маси посилився значно меншим, але відчутним потоком сонячного вітру, який складався з двох хвиль – повільної та швидкої, які, стикаючись, утворюють ударну хвилю.

Як повідомили синоптики Сумського обласного центру гідрометеорології, небо над Сумщиною засяяло рожево-фіолетовими смугами.

Варто зазначити, що сяйво було не дуже інтенсивним, оскільки Україна знаходиться занадто далеко на півдні, щоб відчувати наслідки магнітних збурень. Для нас рідкість бачити сяйва, оскільки чим ближче до екватора, тим менший вплив сонячних частинок і тим менша інтенсивність сяйв. Для того, щоб наше небо розфарбувалось у кольори, зазвичай потрібна буря рівня G4 і вище, тож навіть учорашні G2-G3 є майже винятковою ситуацією, котра, ймовірно, стала наслідком тривалого впливу і поєднання відразу двох чинників.

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Кольори сяйва залежать від того, з якими газами реагують сонячні частинки. Своєю чергою наявність того чи іншого газу залежить від того, як глибоко в атмосферу проникає сонячна матерія.