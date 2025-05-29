Розвиток подій та наслідки

25 травня на Сонці зафіксували спалах X1.12 з нової сонячної плями 4098, яка швидко зросла з майже непомітної до активної форми. Хоча викиду плазми цього разу не було, інтенсивне випромінювання іонізувало верхні шари атмосфери та спричинило короткочасне відключення радіозв’язку. Того ж дня пляма знову спалахнула на рівні M8.9 – лише на кілька відсотків нижче категорії X. Цей спалах, як згодом підтвердили вчені, закінчився корональним викидом маси (КВМ), який частково спрямувався в наш бік, повідомляє 24 Канал.

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Як ми писали раніше в прогнозі магнітних збурень на тиждень, науковці очікували, що хвиля сонячної матерії досягне Землі 28-29 травня. Так і сталося: вранці 29 травня перші ознаки випромінювання призвели до незначних коливань у магнітному полі. О 04:30 розпочалася буря рівня G1, о 04:45 – G2, а о 05:30 магнітна активність досягла піку на рівні G3. Згодом потужність бурі впала до G1, який зберігається дотепер.

CIR посилює викид

Не лише КВМ сьогодні збурює нашу магнітосферу. Річ у тім, що, за збігом обставин, зараз також спостерігається таке явище, як CIR. Це зіткнення швидкого потоку сонячного вітру із повільним. Коли корональна діра відкривається на Сонці, вона дозволяє сонячному вітру витікати легше й швидше. Швидкий потік у якийсь момент наздоганяє повільний, вони об'єднуються й утворюють своєрідну ударну хвилю.

Це явище CIR фактично поєдналося з КВМ, посилило його і спричинило збурення G3.

Класифікація геомагнітних бур за шкалою NOAA

G1 – незначний рівень . Можливі слабкі коливання в мережі через додаткові струми, але запобіжники мають залишатися неактивними. Вплив на супутники мінімальний, полярні сяйва – лише на високих широтах, відчутний навіть тваринами.

. Можливі слабкі коливання в мережі через додаткові струми, але запобіжники мають залишатися неактивними. Вплив на супутники мінімальний, полярні сяйва – лише на високих широтах, відчутний навіть тваринами. G2 – помірний рівень . У високоширотних мережах можливі аварії з напругою та пошкодження трансформаторів. Супутникам може знадобитися корекція орбіти, радіосигнали на високих широтах часто згасають, полярні сяйва спускаються до 55 градусів широти.

. У високоширотних мережах можливі аварії з напругою та пошкодження трансформаторів. Супутникам може знадобитися корекція орбіти, радіосигнали на високих широтах часто згасають, полярні сяйва спускаються до 55 градусів широти. G3 – сильний рівень. Потрібна корекція напруги в енергосистемах, можуть спрацювати запобіжники. Супутники накопичують поверхневий заряд, атмосфера роздувається – збільшується аеродинамічний опір, що вимагає корекції орбіти двигунами. Навігація та низькочастотна радіонавігація працюють з перебоями, полярні сяйва опускаються до 50 градусів широти.

Що далі

Судячи з даних на сайті NOAA, буря повинна обмежитись лише одним днем. Таким чином уже завтра все заспокоїться. 31 травня прогнози також показують спокійне магнітне поле.