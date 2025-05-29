Развитие событий и последствия

25 мая на Солнце зафиксировали вспышку X1.12 из нового солнечного пятна 4098, которое быстро выросло с почти незаметной до активной формы. Хотя выброса плазмы на этот раз не было, интенсивное излучение ионизировало верхние слои атмосферы и вызвало кратковременное отключение радиосвязи. В тот же день пятно снова вспыхнуло на уровне M8.9 – лишь на несколько процентов ниже категории X. Эта вспышка, как впоследствии подтвердили ученые, закончилась корональным выбросом массы (КВМ), который частично направился в нашу сторону, сообщает 24 Канал.

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Как мы писали ранее в прогнозе магнитных возмущений на неделю, ученые ожидали, что волна солнечной материи достигнет Земли 28-29 мая. Так и произошло: утром 29 мая первые признаки излучения привели к незначительным колебаниям в магнитном поле. В 04:30 началась буря уровня G1, в 04:45 – G2, а в 05:30 магнитная активность достигла пика на уровне G3. Впоследствии мощность бури упала до G1, который сохраняется до сих пор.

CIR усиливает выброс

Не только КВМ сегодня возмущает нашу магнитосферу. Дело в том, что, по стечению обстоятельств, сейчас также наблюдается такое явление, как CIR. Это столкновение быстрого потока солнечного ветра с медленным. Когда корональная дыра открывается на Солнце, она позволяет солнечному ветру вытекать легче и быстрее. Быстрый поток в какой-то момент догоняет медленный, они объединяются и образуют своеобразную ударную волну.

Это явление CIR фактически соединилось с КВМ, усилило его и вызвало возмущение G3.

Классификация геомагнитных бурь по шкале NOAA

G1 – незначительный уровень . Возможны слабые колебания в сети из-за дополнительных токов, но предохранители должны оставаться неактивными. Влияние на спутники минимальное, полярные сияния – только на высоких широтах, ощутимый даже животными.

. Возможны слабые колебания в сети из-за дополнительных токов, но предохранители должны оставаться неактивными. Влияние на спутники минимальное, полярные сияния – только на высоких широтах, ощутимый даже животными. G2 – умеренный уровень . В высокоширотных сетях возможны аварии с напряжением и повреждения трансформаторов. Спутникам может понадобиться коррекция орбиты, радиосигналы на высоких широтах часто гаснут, полярные сияния спускаются до 55 градусов широты.

. В высокоширотных сетях возможны аварии с напряжением и повреждения трансформаторов. Спутникам может понадобиться коррекция орбиты, радиосигналы на высоких широтах часто гаснут, полярные сияния спускаются до 55 градусов широты. G3 – сильный уровень. Требуется коррекция напряжения в энергосистемах, могут сработать предохранители. Спутники накапливают поверхностный заряд, атмосфера раздувается – увеличивается аэродинамическое сопротивление, что требует коррекции орбиты двигателями. Навигация и низкочастотная радионавигация работают с перебоями, полярные сияния опускаются до 50 градусов широты.

Что дальше

Судя по данным на сайте NOAA, буря должна ограничиться лишь одним днем. Таким образом уже завтра все успокоится. 31 мая прогнозы также показывают спокойное магнитное поле.