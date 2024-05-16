Google випадково видалив дані про рахунок Пенсійного фонду на 125 мільярдів доларів

Навіть великі й потужні корпорації часом припускаються помилок. Так, нещодавно Google випадково видалив приватний обліковий запис на Google Cloud, який належав австралійському пенсійному фонду UniSuper з капіталом 125 мільярдів доларів.

Що сталося

У результаті понад пів мільйона учасників фонду UniSuper не мали доступу до своїх рахунків близько тижня. На щастя, компанія мала резервний обліковий запис в іншого хмарного провайдера, тож сервіс було відновлено 2 травня.

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Генеральний директор Google Cloud Томас Куріан і генеральний директор UniSuper Пітер Чун у спільній заяві повідомили, що це "єдиний у своєму роді випадок", який ніколи раніше не траплявся з жодним із клієнтів Google Cloud по всьому світу. Ймовірно, таким чином компанія намагалася заспокоїти інших своїх клієнтів, щоб вони не кинулися припиняти співпрацю через цей інцидент.

Цього не повинно було статися. Google Cloud визначив події, які призвели до цього збою, і вжив заходів, щоб гарантувати, що це не повториться,

– йдеться в заяві.

Вони також зазначили, що причиною видалення стала "ненавмисна неправильна конфігурація", що б це не означало. Збій призвів до того, що була видалена підписка пенсійного фонду, що потягло за собою і видалення всіх файлів.

Ситуація погіршилася ще й тим, що видалились файли не лише на основному сервері, а й усі їхні копії, які дублювались Google у двох географічних регіонах як захист від перебоїв і втрат. "Коли сталося видалення підписки на приватну хмару UniSuper, це призвело до видалення в обох цих регіонах", – додали представники компаній.

Річ у тім, що таке дублювання може захистити, наприклад, у випадку поломки одного сервера або вимкнення його з мережі через припинення електропостачання – тоді система просто підтягне дані з іншого місця. Але коли вони видаляються на програмному рівні за централізованою командою, то зникають звідусіль.

Але, як уже зазначалося, UniSuper мала резервні копії в іншого хмарного провайдера, тож відновила дані, хоч на це й пішов певний час.

Хоча Google запевняє, що ця помилка ніколи раніше не траплялася в хмарі, можливість збоїв і відключень, імовірно, все ж може занепокоїти компанії та уряди, які все частіше переносять свої дані до провайдерів хмарного програмного забезпечення. Цього року компанія повідомила, що клієнтами Google Cloud є близько 60% з 1000 найбільших компаній світу і 90% компаній, що розробляють ШІ.