Як українці реагують у чатах: 10 найпопулярніших емодзі у Viber

Емодзі замінюють тисячі слів: їх шлють на знак подяки, захвату, для передачі почуттів чи просто гарного настрою. У лютому Rakuten Viber додав можливість реагувати на повідомлення будь-яким з 3000 емодзі, доступних на смартфонах. Функція набула популярності: лише 🥰 був використаний понад півмільйона разів за перші тижні.

Статистика від Viber була зібрана на основі знеособлених даних про реакції на повідомлення, розповідає 24 Канал. Платформа не має доступу до особистих та групових чатів і дзвінків – вони захищені наскрізним шифруванням за замовчуванням.

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10 найпопулярніших емодзі в чатах українців

Відкривають рейтинг смайли любові: перші три місця обіймають "Усміхнене обличчя з сердечками", Червоне серце" та "Обличчя, яке надсилає поцілунок". В сумі за кілька тижнів їх використали понад півтора мільйона разів.

На четвертому місці – смайл, що найчастіше відправляють у знак подяки чи прохання, – "Складені руки". "Замикають рейтинг знак 100" та "Обличчя, яке голосно ридає".

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Найпопулярніші emoji / Фото Viber​​​​​​

Загалом, 10 найуживаніших смайлів за перші тижні були використані близько 2,5 млн разів. Статистика показує, що чати українців пронизані любовʼю та привітністю, тоді як сумним реакціям – майже немає місця.