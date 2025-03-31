Статистика від Viber була зібрана на основі знеособлених даних про реакції на повідомлення, розповідає 24 Канал. Платформа не має доступу до особистих та групових чатів і дзвінків – вони захищені наскрізним шифруванням за замовчуванням.

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10 найпопулярніших емодзі в чатах українців

Відкривають рейтинг смайли любові: перші три місця обіймають "Усміхнене обличчя з сердечками", Червоне серце" та "Обличчя, яке надсилає поцілунок". В сумі за кілька тижнів їх використали понад півтора мільйона разів.

На четвертому місці – смайл, що найчастіше відправляють у знак подяки чи прохання, – "Складені руки". "Замикають рейтинг знак 100" та "Обличчя, яке голосно ридає".

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Найпопулярніші emoji / Фото Viber​​​​​​

Загалом, 10 найуживаніших смайлів за перші тижні були використані близько 2,5 млн разів. Статистика показує, що чати українців пронизані любовʼю та привітністю, тоді як сумним реакціям – майже немає місця.

До речі, нещодавно команда Viber розповіла, які смартфони найбільш популярні серед українців.