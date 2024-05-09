Відновлювана енергетика стає популярнішою, а ера занепаду викопного палива ближчою

Відновлювані джерела енергії вже захопили значну частину світового ринку електроенергії, що стало важливою віхою на шляху до відмови від викопних видів палива. Згідно з нещодавнім звітом незалежного аналітичного центру Ember, відновлювані джерела, включаючи сонячну та вітрову енергію, зараз складають 33% світового виробництва електроенергії.

Згідно зі свіжим звітом, у 2023 році виробництво сонячної енергії зросло на 23%, а вітрової – на 10%. Цей сплеск відновлюваної енергетики відбувається в той час, коли виробництво електроенергії з викопних видів палива, таких як вугілля та газ, мало лише незначне зростання, збільшившись всього на 0,8%.

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Цей зсув у бік відновлюваної енергетики є помітним відходом від минулих трендів, коли у 2000 році частка відновлюваних джерел у світовому виробництві електроенергії становила лише 19%.

Аналітики прогнозують, що протягом наступного десятиліття викопне паливо втратить свою домінуючу позицію в енергетичному ландшафті.



Ріст популярності відновлюваних джерел енергії / Фото EMBER

Чому так відбувається

Зростання відновлюваної енергетики можна пояснити кількома факторами.

Зниження вартості сонячних панелей і вітрових турбін робить їх все більш конкурентоспроможними.

Крім того, суворі екологічні норми, прийняті багатьма країнами, стимулювали прийняття рішень щодо "зеленої" енергетики.

Також варто враховувати зростаючий тиск громадськості на уряди та корпорації, які вимагають пріоритизації сталого розвитку

Втім, виклики залишаються. Попри зростання відновлюваної енергетики, світове виробництво гідроенергії зазнало падіння у 2023 році, частково компенсоване вугіллям та газом.

Крім того, зростаючий світовий попит на електроенергію, що збільшується приблизно на 2% щороку, створює значні труднощі для задоволення цього попиту, покладаючись лише на "зелені" джерела енергії. Задоволення цього попиту потребуватиме значних інвестицій у вітрові та сонячні електростанції.

А проте, загальна траєкторія вказує на впевнений рух до майбутнього відновлюваної енергетики. EMBER прогнозує поступове скорочення використання викопного палива протягом наступного десятиліття, що призведе до значного зменшення викидів парникових газів. Хоча досягнення повної декарбонізації потребуватиме узгоджених зусиль, події 2023 року підкреслюють незворотній характер цього переходу.2

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Звіт EMBER об'єднує дані з 215 країн, у тому числі 80 країн, на які припадає 92% світового попиту на електроенергію. Він охоплює дані з 13 географічних і економічних регіонів, включаючи Азію, Африку, ЄС і країни "Великої сімки".