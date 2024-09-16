Як скоротити час у ґаджетах: поради та корисні функції

Близько 40% українців проводить у смартфонах понад 4 години на день. Про це свідчать опитування Rakuten Viber. Якщо скоротити користування навіть на 15 хвилин – вивільниться достатньо часу на справи, які завжди хотілось зробити, але відкладали.

Якщо ви давно планували пройти навчання на курсах, організувати мандрівку, нарешті довести англійську до притомного рівня – це можна зробити зменшивши час проведений у смартфоні. Поради від Техно 24 та Rakuten Viber допоможуть звільнитися від ґаджета.

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Правильна інформаційна дієта

Ключовий принцип – своєрідна дисципліна у тому, як ми поводимося зі смартфоном і як споживаємо інформацію. Якщо це відбувається хаотично і неконтрольовано, то затягується на довго, поглинає нас і ми самі не помічаємо скільки часу проводимо в ґаджеті.

Боротися з алгоритмами які створені спеціально для того, аби утримувати вашу увагу, справа не проста, але це реально і ось що для цього потрібно.

Скоротіть кількість новинних каналів: Команда Viber рекомендує оцінити ваші підписки та залишити декілька ключових новинних каналів, які вам подобається читати. Будь-яке велике медіа покриває всі ключові новини, тож одного або декількох буде достатньо, аби залишатися в курсі усіх подій, не перевантажуючи себе інформацією.

Команда Viber рекомендує оцінити ваші підписки та залишити декілька ключових новинних каналів, які вам подобається читати. Будь-яке велике медіа покриває всі ключові новини, тож одного або декількох буде достатньо, аби залишатися в курсі усіх подій, не перевантажуючи себе інформацією. Меми та нові відео зачекають до вечора : Сповіщення про новий пост на каналі улюбленого блогера може вибити з потрібного темпу, якщо вам складно зберігати концентрацію. Вимкніть сповіщення для "нетермінових" застосунків, таких як соціальні мережі чи розважальні платформи. Зосередьтеся на справді важливих каналах комунікації – робочих чатах, повідомленнях від близьких чи критичних сповіщеннях.

: Сповіщення про новий пост на каналі улюбленого блогера може вибити з потрібного темпу, якщо вам складно зберігати концентрацію. Вимкніть сповіщення для "нетермінових" застосунків, таких як соціальні мережі чи розважальні платформи. Зосередьтеся на справді важливих каналах комунікації – робочих чатах, повідомленнях від близьких чи критичних сповіщеннях. Оптимізуйте головний екран смартфона : Відволікатися на сповіщення – ще пів біди. Навіть просто розташування розважальних застосунків на головному екрані смартфона може викликати "машинальну" реакцію зайти погортати стрічку. Якщо ваші основні робочі інструменти – це месенджери, пошта й, прикладом, Google сервіси (таблиці, документи тощо), залиште тільки ці програми на першій сторінці.

: Відволікатися на сповіщення – ще пів біди. Навіть просто розташування розважальних застосунків на головному екрані смартфона може викликати "машинальну" реакцію зайти погортати стрічку. Якщо ваші основні робочі інструменти – це месенджери, пошта й, прикладом, Google сервіси (таблиці, документи тощо), залиште тільки ці програми на першій сторінці. Заведіть звичку слідкувати за часом у застосунках : За допомогою вбудованих інструментів iOS та Android ви можете відстежувати час, проведений у різних застосунках, та навіть встановлювати ліміти. Використовуйте "Екранний час" на iOS або "Цифровий добробут" на Android, щоб побачити, скільки часу ви витрачаєте на програми.

: За допомогою вбудованих інструментів iOS та Android ви можете відстежувати час, проведений у різних застосунках, та навіть встановлювати ліміти. Використовуйте "Екранний час" на iOS або "Цифровий добробут" на Android, щоб побачити, скільки часу ви витрачаєте на програми. Вкладайте "phone-free" активності у свій графік: якщо цього немає в календарі / записнику, значить цього не існує – знайомо? Для здорового балансу між "екранним часом" та офлайн заняттями, слід виокремлювати години без смартфона просто в щоденнику, планері чи інших інструментах, якими ви користуєтесь для списків справ на день. Наступне завдання – намагатися ставитися до цих годин так само як і до будь-яких інших обовʼязкових задач на сьогодні. Це дозволить природно скоротити час у ґаджеті.

Як ми "зливаємо" час у смартфоні та як цьому зарадити

У дослідженні 2023 року, користувачі месенджера Viber розповіли, на що витрачають найбільше часу: це спілкування з рідними та друзями, читання новин, групові чати з колегами, сусідами, однокласниками тощо. Зважаючи на найрозповсюдженішу активність у застосунку, команда проаналізувала, що саме може забирати найбільше часу. Rakuten Viber також нагадав про функції, які допоможуть краще організувати ці чати.



Функції Viber, які допоможуть контролювати інформацію / Фото Rakuten Viber

ШІ допоможе не пропустити нічого важливого

Перегляд усіх сповіщень може зайняти купу часу, якому 100% знайшлося б краще призначення. "Стислий виклад чату" може спростити цю задачу. Функція використовує штучний інтелект від OpenAI для аналізу та узагальнення вмісту групових чатів. Користуючись нею, ви отримаєте стислий зміст переписки без потреби її перечитувати.

Особисті справи в чатах з близькими відволікають у робочий час і навпаки

З тим, щоби розділити робоче та особисте, допоможуть Папки для чатів. Загалом їх можна створити до пʼяти, кожна – для окремих потреб і задач. Наприклад, одна може бути для чатів з друзями та родиною, друга – для новин, третя – для цікавих каналів, четверта – для роботи. Так орієнтуватися в купі чатів і планувати для них свій час стає простіше.

Важливі посилання та документи губляться серед масиву інших повідомлень

Зберігати важливі повідомлення, файли, інструкції від колеги на час відпустки чи посилання на онлайн-курс, до якого ніяк не доходять руки – все можна в "Нотатках". Це "чат із самим собою", куди можна пересилати всю інформацію від інших адресатів і залишати нагадування. А коли задачу виконано – її можна викреслити або ж видалити з нотаток, як і будь-яке повідомлення у звичайних чатах.

Автоматизовані розсилки, які дуже не хочеться робити вручну

Для того, щоб надіслати однакове повідомлення багатьом контактам одночасно, можна скористатися списком розсилок. Ваше запрошення буде відправлено кожному в індивідуальній розмові, ніяких групових чатів чи позначок про "розсилку". Отримувачів може бути до 50, тому рішення підійде навіть для найгучніших приводів.

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Сьогодні надовго відмовитися від телефону та месенджерів можливо лише за виняткових обставин, прикладом, у відпустці (і навіть тоді новини не полишать у спокої). Згадані поради допоможуть покращити концентрацію та ефективніше планувати свій день. Врешті – це можливість присвятити трішки більше часу життю в офлайні.