Ефективне налаштування сповіщень в Instagram потребує всього кілька кроків. Техно 24 підготувало інструкцію, яка допоможе вам зробити ваш досвід користування застосунком менш перевантаженим.

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Вимкнення усіх пропозицій Reels

Instagram Reels можуть легко стати сильним відволікаючим фактором, особливо якщо ви дозволите застосунку надсилати вам пропозиції Reels через сповіщення. Вимкнення цих пропозицій зменшить спокусу відкривати програму щоразу, коли з'являється щось нове. Хоча ви все ще будете бачити Reels, коли активно переглядаєте Instagram, цей метод допоможе вам проводити у застосунку менше часу.

Як вимкнути пропозиції Reels:

Відкрийте Instagram і перейдіть до Налаштувань .

. Виберіть Сповіщення > Прямі трансляції та Reels .

> . Вимкніть Reels, рекомендовані для вас та Нещодавно завантажені Reels, щоб перестати отримувати сповіщення про Reels.

Увімкнення режиму тиші

Режим тиші – це чудова функція для обмеження відволікань у певні години. Коли він активований, Instagram призупиняє сповіщення і замість цього надає вам підсумок взаємодій наприкінці вашого визначеного періоду режиму тиші.

Це хороший компроміс, якщо ви не бажаєте зовсім вимикати сповіщення, але все ж хочете сконцентруватися на роботі, або відпочити увечері.

Як увімкнути режим тиші:

Перейдіть до Налаштувань > Сповіщення > Режим тиші .

> . Встановіть години, протягом яких ви хочете призупинити сповіщення, наприклад, з понеділка по п’ятницю з 6:00 до 18:00.

Під час режиму тиші ні Instagram, ні інші застосунки не надсилатимуть вам жодних сповіщень, але ви отримаєте підсумок взаємодій після закінчення сесії.

Обмеження сповіщень про повідомлення та коментарі

Спамні або нерелевантні коментарі та небажані запити на повідомлення можуть засмічувати ваші сповіщення. На щастя такі повідомлення від застосунку можна взагалі вимкнути. Таким чином ви зможете отримувати повідомлення від людей, на яких ви підписані, що допоможе зосередитися на важливих взаємодіях.

Як налаштувати сповіщення про повідомлення та коментарі:

Перейдіть до Налаштувань > Сповіщення > Пости, історії та коментарі .

> > . Для Коментарів встановіть параметр Від профілів, на які я підписаний , щоб отримувати сповіщення лише від людей, які вас цікавлять.

встановіть параметр , щоб отримувати сповіщення лише від людей, які вас цікавлять. Вимкніть Щоденний дайджест коментарів та Коментарі до історій , щоб зменшити перевантаження сповіщеннями.

та , щоб зменшити перевантаження сповіщеннями. Для сповіщень про повідомлення перейдіть до Повідомлення та вимкніть Запити на повідомлення.

4. Вимкнення усіх сповіщень, які надсилає Instagram

Instagram часто надсилає сповіщення про оновлення, тренди, рекламу та іншу неістотну інформацію. Якщо ви вважаєте ці сповіщення непотрібними, ви можете вимкнути їх, щоб зменшити об'єм відволікаючої інформації на вашому смартфоні.

Як вимкнути сповіщення від Instagram:

Перейдіть до Налаштувань > Сповіщення > Від Instagram .

> > . Вимкніть сповіщення для категорій, таких як Оголошення про продукти, Реклама та Трендові місця. Ви можете залишити Запити на підтримку, якщо це потрібно, особливо якщо ви керуєте бізнес-акаунтом.

Вимкнення пропозицій акаунтів

Instagram регулярно надсилає пропозиції акаунтів як сповіщення, але це переважно непотрібна інформація, яка відволікає. Хоча пропозиції акаунтів можуть бути корисними в самому застосунку, отримання їх у вигляді push-сповіщень переважно непотрібне.

Як вимкнути пропозиції акаунтів:

Перейдіть до Налаштувань > Сповіщення > Підписки та підписники > Пропозиції акаунтів .

> > > . Вимкніть сповіщення для Пропозицій акаунтів, щоб перестати отримувати їх через push-сповіщення.

Вимкнення сповіщень на електронну пошту

Instagram надсилає різноманітні сповіщення на вашу поштову скриньку, включаючи нагадування про активність на вашому акаунті, запити на зворотний зв'язок та рекомендації щодо покупок. Щоб уникнути непотрібної гори електронних листів, які засмічуватимуть сховище скриньки, краще вимкнути більшість з цих сповіщень.

Як вимкнути електронні сповіщення:

Прокрутіть вниз до Налаштувань > Сповіщення > Електронні сповіщення .

> > . Вимкніть всі неважливі електронні сповіщення, залишивши лише Електронні листи підтримки, якщо ви керуєте важливою інформацією акаунту або запускаєте рекламу.

А тим часом Instagram додає коментарі в найбільш неочікуваному місці

Вимкнення всіх сповіщень Instagram може бути де корисною справою, якщо ви бажаєте проводити у застосунку менше часу. Якщо вам все ж потрібні деякі повідомлення від програми – налаштуйте надсилання сповіщення самостійно і залиште лише ті, які вам справді потрібні. Практично одразу ви помітите, як скоротиться час проведений у застосунку.