Porsche випустить унікальну машину, яка існуватиме в єдиному екземплярі

Porsche представляє новий автомобіль 911 GT3 RS, випущений лише в одному екземплярі на честь знаменитого швейцарського гонщика Джо Сіфферта. Свого часу він допоміг підвищити продуктивність гоночного Porsche 917, забезпечивши йому першу перемогу.

Хто такий Джо Сіфферт

Спеціальний 911 GT3 RS з припискою "Tribute to Jo Siffert", був розроблений за допомогою внутрішньої програми персоналізації Porsche Sonderwunsch і має ліврею, натхненну 917-м, на якому Сіфферт і Курт Аренс здобули перемогу в перегонах 1969 року на трасі Остеррайхрінг поблизу Зельтвега, Австрія.

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До того часу Porsche 917 вважався складним у керуванні на високих швидкостях через свою аеродинаміку. Але зміни, які запропонував Джо Сіфферт, дозволили машині відтоді домінувати у витривалості на таких змаганнях, як 24 години Ле-Мана та 1000 кілометрів Нюрбургринґу.



Porsche 917 на перегонах у 1969 році / Фото Porsche

Сіфферт також виграв ще більше перегонів для Porsche. За словами автовиробника, він взяв участь у майже 300 перегонах протягом 11 років, навіть брав участь у кількох перегонах протягом одних вихідних, такою була його пристрасть до цієї справи. На жаль, він загинув в аварії під час перегонів Формули-1 1971 року в Брандс Хетч у Великобританії за кермом BRM. Йому було лише 35 років.

Створення нового автомобіля

Сім'я гонщика допомагала команді Sonderwunsch у розробці остаточного дизайну спеціального 911 GT3 RS, включаючи сина Філіпа Сіфферта та онука Жеремі Сіфферта. Команда також працювала з Bosch і Shell, щоб придумати спонсорські логотипи, які відповідають дизайну, використаному на переможному 917-му автомобілі Сіфферта. І як останній штрих, автограф Сіфферта викарбуваний на кришці центральної консолі та на шкіряному чохлі для ключів.



Автограф Джо Сіфферта на Porsche 911 GT3 RS / Фото Porsche

Як і всі 911 GT3 RS 992-го покоління, автомобіль оснащений 4,0-літровою V-подібною "шісткою" потужністю 518 кінських сил. Двигун працює в парі з 7-ступінчастою автоматичною коробкою передач з подвійним зчепленням і обертає тільки задні колеса. Porsche заявляє про розгін від 0 до 100 кілометрів на годину за три секунди та максимальну швидкість 184 кілометри на секунду.

Porsche 911 GT3 RS / Фото Porsche

Спеціальний 911 GT3 RS буде виставлений у різних дилерських центрах Porsche у Швейцарії протягом серпня.

Після цього він з'явиться на автосалоні в Цюріху з 7 по 10 листопада.

Потім автомобіль буде проданий покупцеві, обраному випадковим чином з усіх зацікавлених сторін.

Porsche 911 GT3 RS / Фото Porsche