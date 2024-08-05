Як це працює

Stellantis – материнська компанія конгломерату Fiat, Chrysler і французької PSA Group, яка продає такі бренди, як Alfa, Dodge, Jeep, Peugeot та інші. Вона подала патентний проєкт, який може стати новим універсальним рішенням для автомобілів. Однак чи потрібно це комусь у світі, де всі звикли до педалей?

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Концепція працює дуже схоже до штурвала літака:

Щоб повернути автомобіль – поверніть кермо.

Щоб прискоритися – штовхайте вперед.

Для гальмування – потягніть на себе.



Схема керма, викладена в новому патенті / Фото Stellantis/Бюро патентів і торгових марок США



Схема керма, викладена в новому патенті / Фото Stellantis/Бюро патентів і торгових марок США

На перший погляд, ця концепція здається вельми непрактичною. З іншого боку, такий дизайн може стати необхідним рішенням для людей з інвалідністю, у яких паралізовані або ампутовані ноги, але добре працюють руки. Деякі водії сьогодні змушені встановлювати дороге обладнання, щоб керувати педалями за допомогою рук.

Можливо навіть, що комусь, хто ще ніколи не керував автомобілем, така логіка управління здасться більш логічною та зручною. Але для людей, які отримали водійські права багато років тому, це буде, ймовірно, незручно, адже вони звикають до педалей і підсвідомо шукатимуть їх під час водіння.

На цьому етапі мало що можна сказати про цю технологію, адже її фактично ще не існує. Але традиційно нагадуємо, що подача патенту не означає, що нова система буде впроваджена найближчим часом, а може, і взагалі коли-небудь. Це лише означає, що Stellantis має можливість реалізувати це, якщо вона забажає, і автоконцерн буде володіти правами на розроблену технологію, викладену в патенті. Однак історія свідчить, що подача патенту часто лишається просто патентом, не отримуючи втілення в реальності.

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