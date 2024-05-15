Таємнича структура поряд із пірамідами Гізи може бути входом до підземних кімнат

Методи дистанційного зондування допомогли археологам у Єгипті знайти загадкову підземну будівлю у формі букви Г. Вона ховалася весь цей час на західному кладовищі Гізи, недалеко від знаменитих пірамід.

Що про це відомо

Західне кладовище містить могили давно померлих представників правлячої сім'ї та високопоставлених чиновників. Багато з цих поховань мають наземні прямокутні кам'яні або глинобитні споруди з пласкими дахами, відомі як "мастаби".

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Посеред кладовища є ділянка, на якій не було виявлено жодних наземних споруд. Для пошуку можливих останків на цій ділянці команда використовувала метод, який називається томографія електричного опору (ERT), в якому електричні струми надсилаються в землю і вимірюється опір для виявлення останків, а також георадар (GPR) – метод, який надсилає сигнали радара в землю, а потім зчитує його відбивання, складаючи карту підземних об'єктів.



Тут вчені шукали можливі могили / Фото Motoyuki Sato



Тут вчені шукали можливі могили / Фото Motoyuki Sato

Команда знайшла відразу дві аномалії:

Перша – неглибока структура, що має Г-подібну форму в горизонтальній площині, з довжиною кожної половини до 10 метрів. Вона починається на глибині 2 метрів від поверхні. Судячи з показань, вона, "здається, заповнена піском, що означає, що її засипали після того, як побудували", – написала команда вчених у своєму дослідженні.

Друга аномалія – це глибша порожнина з високим електричним опором, яка простягається на площі приблизно 10х10 метрів. Глибина залягання структури становить близько 5-10 метрів під поверхнею. Електроопірний матеріал може бути сумішшю піску і гравію, серед яких трапляються рідкісні проміжки або повітряні порожнечі. Ані георадар, ані ERT не змогли ідентифікувати властивості аномалії.

Тож перша аномалія може бути своєрідним коридором, який веде в другу аномалію, глибше приміщення, в якому може бути чиясь могила.



Червона відмітка, схожа на букву Г, може бути входом до глибшого приміщення / Фото Motoyuki Sato

Розкопки

Розкопки для визначення того, чим насправді є ця аномалія, лише почалися. Перший автор дослідження Мотоюкі Сато, професор Центру досліджень Північно-Східної Азії в Університеті Тохоку в Японії, сказав, що він впевнений, що структура не є природним явищем, оскільки "форма занадто гостра".

Пітер Дер Мануелян, професор єгиптології Гарвардського університету, який не брав участі в дослідженні, каже що ця область раніше "уникала дослідження через відсутність надбудов". За його словами, в Гізі є й інші Г-подібні будови, зокрема каплиці для жертвоприношень, але вони, як правило, наземні.



План кладовища / Фото Motoyuki Sato

Я ще не впевнений, що саме являє собою ця аномалія, але вона, безумовно, заслуговує на подальше дослідження,

– каже Пітер Дер Мануелян.

Роботи з дистанційного зондування були проведені в період з 2021 по 2023 рік спільною командою вчених з Міжнародного університету Хігасі Ніппон, Університету Тохоку і Єгипетського національного науково-дослідного інституту астрономії і геофізики.