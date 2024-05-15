Що про це відомо

Західне кладовище містить могили давно померлих представників правлячої сім'ї та високопоставлених чиновників. Багато з цих поховань мають наземні прямокутні кам'яні або глинобитні споруди з пласкими дахами, відомі як "мастаби".

Дивіться також Вчені реконструювали обличчя стародавньої єгипетської мумії

Посеред кладовища є ділянка, на якій не було виявлено жодних наземних споруд. Для пошуку можливих останків на цій ділянці команда використовувала метод, який називається томографія електричного опору (ERT), в якому електричні струми надсилаються в землю і вимірюється опір для виявлення останків, а також георадар (GPR) – метод, який надсилає сигнали радара в землю, а потім зчитує його відбивання, складаючи карту підземних об'єктів.



Тут вчені шукали можливі могили / Фото Motoyuki Sato



Тут вчені шукали можливі могили / Фото Motoyuki Sato

Команда знайшла відразу дві аномалії:

Перша – неглибока структура, що має Г-подібну форму в горизонтальній площині, з довжиною кожної половини до 10 метрів. Вона починається на глибині 2 метрів від поверхні. Судячи з показань, вона, "здається, заповнена піском, що означає, що її засипали після того, як побудували", – написала команда вчених у своєму дослідженні.

Друга аномалія – це глибша порожнина з високим електричним опором, яка простягається на площі приблизно 10х10 метрів. Глибина залягання структури становить близько 5-10 метрів під поверхнею. Електроопірний матеріал може бути сумішшю піску і гравію, серед яких трапляються рідкісні проміжки або повітряні порожнечі. Ані георадар, ані ERT не змогли ідентифікувати властивості аномалії.

Тож перша аномалія може бути своєрідним коридором, який веде в другу аномалію, глибше приміщення, в якому може бути чиясь могила.



Червона відмітка, схожа на букву Г, може бути входом до глибшого приміщення / Фото Motoyuki Sato

Розкопки

Розкопки для визначення того, чим насправді є ця аномалія, лише почалися. Перший автор дослідження Мотоюкі Сато, професор Центру досліджень Північно-Східної Азії в Університеті Тохоку в Японії, сказав, що він впевнений, що структура не є природним явищем, оскільки "форма занадто гостра".

Пітер Дер Мануелян, професор єгиптології Гарвардського університету, який не брав участі в дослідженні, каже що ця область раніше "уникала дослідження через відсутність надбудов". За його словами, в Гізі є й інші Г-подібні будови, зокрема каплиці для жертвоприношень, але вони, як правило, наземні.



План кладовища / Фото Motoyuki Sato

Я ще не впевнений, що саме являє собою ця аномалія, але вона, безумовно, заслуговує на подальше дослідження,

– каже Пітер Дер Мануелян.

Роботи з дистанційного зондування були проведені в період з 2021 по 2023 рік спільною командою вчених з Міжнародного університету Хігасі Ніппон, Університету Тохоку і Єгипетського національного науково-дослідного інституту астрономії і геофізики.