Голова мумії

Стародавній об'єкт є певною мірою загадкою — незрозуміло, як він потрапив до середньої школи Графтон на півночі Нового Південного Уельсу, приблизно за 480 кілометрів на північ від Сіднея. У записці столітньої давнини зазначалося лише, що він походить від "справжньої" єгипетської мумії.

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Тепер голова буде виставлена поряд з 3D-друкованими скульптурами, створеними на основі медичних сканів і криміналістичних методів, щоб показати процес реконструкції і те, як виглядала людина за життя.

Це знімає акцент з людських останків. І це дуже важливо, тому що музеї все більш і більш неохоче виставляють останки стародавніх людей,

– каже Дженніфер Манн, судова скульпторка, яка створила реконструкцію.

Манн працює у Вікторіанському інституті судової медицини (VFIM) в Мельбурні і вже виліпила обличчя для кількох історичних постатей, включаючи реконструкцію в 2016 році Мерітамун, давньоєгипетської жінки, чия муміфікована голова зберігалася в музеї анатомії та патології Мельбурнського університету.

Для цієї останньої реконструкції дослідники просканували стародавній череп за допомогою комп'ютерної томографії (КТ), щоб створити цифрову модель черепа, яка потім була надрукована на 3D-принтері з полімерної смоли, щоб Манн могла накласти на неї шари штучних м'язів та шкіри й створити реалістичну реконструкцію.



Томографія голови в Siemens Medical Systems Australia / Фото Nick Parmeter

Отримавши надрукований на 3D-принтері череп, Манн додала очі та маркери для позначення глибини тканин, які базувалися на ультразвукових вимірах єгиптян, що живуть сьогодні.

Потім вона створила мускулатуру навколо маркерів і використала формули для оцінки особливостей м'яких тканин, які можна визначити за вимірами черепа. Ніс, наприклад, був реконструйований на основі кутів кісток навколо носового отвору в черепі і ретельних вимірювань самого отвору.



3D-друк черепа з маркерами глибини тканин на ньому / Фото Jennifer Mann



Один з етапів виготовлення скульптури / Фото Jennifer Mann

Рот на цьому черепі сильно пошкоджений, тому Манн визначила його структуру, проконсультувавшись з судовим одонтологом, спеціалістом по зубах.

Наступним етапом було створення шкіри навколо очей і над мускулатурою.

Потім Манн завершила реконструкцію зачіскою та сережками греко-римського періоду Єгипту на основі портретів мумій з Фаюму.

Фінальна скульптура покрита смолою бронзового кольору, яка, за словами Манн, краще передає відтінок шкіри, оскільки в той час в Єгипті жили люди з єгипетськими, грецькими, римськими та іншими предками.



Готова скульптура зображує жінку у віці від 50 до 60 років, яка була муміфікована під час греко-римського періоду Єгипту / Фото Дженніфер Манн



Готова скульптура / Фото Дженніфер Манн

Сканування та аналіз, проведений університетами Австралії та Італії, показав, що голова належала жінці, якій на момент смерті було від 50 до 60 років. Золоті вкраплення, прикріплені до муміфікованої голови, вказують на те, що вона жила в греко-римський період у Єгипті (тривав з 332 року до нашої ери по 395 рік нашої ери), коли в процесі муміфікації використовували сусальне золото.

Фінальна скульптура — це реалістичне зображення єгиптянки у старшому віці із зачіскою у грецькому стилі, яка була популярною в той час.

Таємнича мумія

Муміфікована голова була подарована школі в 1915 році або місцевим лікарем, який, можливо, придбав її, коли був студентом-медиком у Шотландії, або місцевим жителем, який був всесвітньо відомим єгиптологом.

Раніше школа використовувала голову як навчальний посібник, але, як повідомляється, отримала відмову, коли спробувала репатріювати об'єкт до Єгипту або подарувати його музею в Сіднеї.



Череп має отвір у лівій скроні, причина якого невідома / Фото Siemens Medical Systems Australia

Новини про таємничу мумію набули широкого розголосу, коли минулого року про неї розповіли в подкасті "Речі, які вкрали британці" на телеканалі ABC, який організував комп'ютерну томографію та реконструкцію обличчя.