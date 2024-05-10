Голова мумии

Древний объект является в определенной степени загадкой — непонятно, как он попал в среднюю школу Графтон на севере Нового Южного Уэльса, примерно в 480 километрах к северу от Сиднея. В записке столетней давности отмечалось лишь, что он происходит от "настоящей" египетской мумии.

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Теперь голова будет выставлена рядом с 3D-печатными скульптурами, созданными на основе медицинских сканов и криминалистических методов, чтобы показать процесс реконструкции и то, как выглядел человек при жизни.

Это снимает акцент с человеческих останков. И это очень важно, потому что музеи все более и более неохотно выставляют останки древних людей,

– говорит Дженнифер Манн, судебный скульптор, которая создала реконструкцию.

Манн работает в Викторианском институте судебной медицины (VFIM) в Мельбурне и уже вылепила лица для нескольких исторических фигур, включая реконструкцию в 2016 году Меритамун, древнеегипетской женщины, чья мумифицированная голова хранилась в музее анатомии и патологии Мельбурнского университета.

Для этой последней реконструкции исследователи просканировали древний череп с помощью компьютерной томографии (КТ), чтобы создать цифровую модель черепа, которая затем была напечатана на 3D-принтере из полимерной смолы, чтобы Манн могла наложить на нее слои искусственных мышц и кожи и создать реалистичную реконструкцию.



Томография головы в Siemens Medical Systems Australia / Фото Nick Parmeter

Получив напечатанный на 3D-принтере череп, Манн добавила глаза и маркеры для обозначения глубины тканей, которые базировались на ультразвуковых измерениях египтян, живущих сегодня.

Затем она создала мускулатуру вокруг маркеров и использовала формулы для оценки особенностей мягких тканей, которые можно определить по измерениям черепа. Нос, например, был реконструирован на основе углов костей вокруг носового отверстия в черепе и тщательных измерений самого отверстия.



3D-печать черепа с маркерами глубины тканей на нем / Фото Jennifer Mann



Один из этапов изготовления скульптуры / Фото Jennifer Mann

Рот на этом черепе сильно поврежден, поэтому Манн определила его структуру, проконсультировавшись с судебным одонтологом, специалистом по зубам.

Следующим этапом было создание кожи вокруг глаз и над мускулатурой.

Затем Манн завершила реконструкцию прической и серьгами греко-римского периода Египта на основе портретов мумий из Фаюма.

Финальная скульптура покрыта смолой бронзового цвета, которая, по словам Манн, лучше передает оттенок кожи, поскольку в то время в Египте жили люди с египетскими, греческими, римскими и другими предками.



Готовая скульптура изображает женщину в возрасте от 50 до 60 лет, которая была мумифицирована во время греко-римского периода Египта / Фото Дженнифер Манн



Готовая скульптура / Фото Дженнифер Манн

Сканирование и анализ, проведенный университетами Австралии и Италии, показал, что голова принадлежала женщине, которой на момент смерти было от 50 до 60 лет. Золотые вкрапления, прикрепленные к мумифицированной голове, указывают на то, что она жила в греко-римский период в Египте (длился с 332 года до нашей эры по 395 год нашей эры), когда в процессе мумификации использовали сусальное золото.

Финальная скульптура - это реалистичное изображение египтянки в старшем возрасте с прической в греческом стиле, которая была популярной в то время.

Таинственная мумия

Мумифицированная голова была подарена школе в 1915 году или местным врачом, который, возможно, приобрел ее, когда был студентом-медиком в Шотландии, или местным жителем, который был всемирно известным египтологом.

Ранее школа использовала голову как учебное пособие, но, как сообщается, получила отказ, когда попыталась репатриировать объект в Египет или подарить его музею в Сиднее.



Череп имеет отверстие в левом виске, причина которого неизвестна / Фото Siemens Medical Systems Australia

Новости о таинственной мумии получили широкую огласку, когда в прошлом году о ней рассказали в подкасте "Вещи, которые украли британцы" на телеканале ABC, который организовал компьютерную томографию и реконструкцию лица.