Что об этом известно

Западное кладбище содержит могилы давно умерших представителей правящей семьи и высокопоставленных чиновников. Многие из этих захоронений имеют наземные прямоугольные каменные или глинобитные сооружения с плоскими крышами, известные как "мастабы".

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Посреди кладбища есть участок, на котором не было обнаружено никаких наземных сооружений. Для поиска возможных останков на этом участке команда использовала метод, который называется томография электрического сопротивления (ERT), в котором электрические токи направляются в землю и измеряется сопротивление для выявления останков, а также георадар (GPR) – метод, который посылает сигналы радара в землю, а затем считывает его отражения, составляя карту подземных объектов.



Здесь ученые искали возможные могилы / Фото Motoyuki Sato



Здесь ученые искали возможные могилы / Фото Motoyuki Sato

Команда нашла сразу две аномалии:

Первая – неглубокая структура, имеющая Г-образную форму в горизонтальной плоскости, с длиной каждой половины до 10 метров. Она начинается на глубине 2 метров от поверхности. Судя по показаниям, она, "кажется, заполнена песком, что означает, что ее засыпали после того, как построили", – написала команда ученых в своем исследовании.

Вторая аномалия – это более глубокая полость с высоким электрическим сопротивлением, которая простирается на площади примерно 10х10 метров. Глубина залегания структуры составляет около 5-10 метров под поверхностью. Электроопорный материал может быть смесью песка и гравия, среди которых попадаются редкие промежутки или воздушные пустоты. Ни георадар, ни ERT не смогли идентифицировать свойства аномалии.

Поэтому первая аномалия может быть своеобразным коридором, который ведет во вторую аномалию, более глубокое помещение, в котором может быть чья-то могила.



Красная отметка, похожа на букву Г, может быть входом в более глубокое помещение / Фото Motoyuki Sato

Раскопки

Раскопки для определения того, чем на самом деле является эта аномалия, только начались. Первый автор исследования Мотоюки Сато, профессор Центра исследований Северо-Восточной Азии в Университете Тохоку в Японии, сказал, что он уверен, что структура не является естественным явлением, поскольку "форма слишком острая".

Питер Дер Мануэлян, профессор египтологии Гарвардского университета, который не участвовал в исследовании, говорит что эта область ранее "избегала исследования из-за отсутствия надстроек". По его словам, в Гизе есть и другие Г-образные строения, в частности часовни для жертвоприношений, но они, как правило, наземные.



План кладбища / Фото Motoyuki Sato

Я еще не уверен, что именно представляет собой эта аномалия, но она, безусловно, заслуживает дальнейшего исследования,

– говорит Питер Дер Мануэлян.

Работы по дистанционному зондированию были проведены в период с 2021 по 2023 год совместной командой ученых из Международного университета Хигаси Ниппон, Университета Тохоку и Египетского национального научно-исследовательского института астрономии и геофизики.