Захоронение рабов

Только за время своего президентства, с 1829 по 1837 год, Эндрю Джексон увеличил количество рабов во владении на 95 человек. Всего же за почти столетие его семья поработила более 300 человек. Историки говорят, что для них важно знать как можно больше деталей о тех временах и быть уверенными, что они нашли кладбище людей, которые были порабощены в Эрмитаже, сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление, опубликованное Фондом Эндрю Джексона.

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Джейсон Заджак, президент и главный исполнительный директор Фонда Эндрю Джексона, который сегодня ухаживает за его домом и проводит там экскурсии, рассказал, что в конце восемнадцатого и в начале девятнадцатого века Джексон торговал людьми по всему югу США. Рабство было основным источником его богатства. Когда он стал седьмым президентом страны, то привел порабощенных им людей в Белый дом.

В 1804 году Джексон приобрел 172 гектара земли в Нэшвилле и назвал этот участок "Эрмитажем" (Hermitage). На момент смерти Джексона в 1845 году плантация разрослась до более 405 гектаров.

Хотя земля переходила из рук в руки в течение многих лет, на месте кладбища "никогда ничего не строилось и никогда не выращивались сельскохозяйственные культуры", сказал в заявлении Тони Гуцци, руководитель отдела эксплуатации объектов Эрмитажа. Именно поэтому это место сохранилось "максимально нетронутым в течение последних 180 лет".



Реконструкция одного из зданий, которое использовали люди, порабощенные Эндрю Джексоном на его плантации / Фото Charles O. Cecil

Хотя предыдущие попытки найти давно утерянные могилы людей, порабощенных Джексоном, были неудачными, технологический прогресс и новое финансирование привели к открытию кладбища в начале этого года.

Археологи обнаружили кладбище в январе примерно в 305 метрах от главного здания плантации, на небольшом холме на краю ручья. Эксперты использовали карты, опроса и аэрофотоснимки, чтобы обнаружить могилы, о которых говорилось в отчете 1935 года. Команда очистила территорию поиска площадью 2 гектара от инвазивных растений, что позволило им увидеть ряды углублений, которые убедительно указывали на наличие кладбища.

Чтобы не потревожить могилы, исследователи использовали георадар, который позволил заглянуть под землю, не проводя раскопки. По словам Джейсона Заджака, хотя радиолокационное исследование выявило 28 возможных могил, "не все из них могут оказаться настоящими могилами". Кроме того, в будущем могут быть найдены дополнительные захоронения, поскольку "работа здесь только начинается".

Ожидается, что кладбище "станет образовательным объектом, который занимает центральное место в истории Эрмитажа". Фонд работает над созданием консультативного комитета из историков и потомков людей, которые были порабощены на этой территории, чтобы помочь в принятии решений о том, как сохранить и представить это место.