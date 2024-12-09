Детали

Мальчик по имени Бен нашел странный камень на пляже в Сассексе, Англия. Он забрал его домой. Три года он держал его у себя и в какой-то момент даже потерял его след, но потом наткнулся на него снова. Когда Джеймс Сейнсбери, куратор археологии и социальной истории в Уортингском театре и музее, получил электронное письмо от матери Бена о находке, он не ожидал, что объект будет чем-то особенным, но впоследствии распознал в ней ручной топор неандертальцев, сообщает 24 Канал со ссылкой на LiveScience.

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Я постоянно получаю подобные письма, особенно о пляжных находках. Обычно это просто камни, которые выглядят забавно. Но как только я увидел фото, я подумал: "Это ручной топор неандертальца эпохи верхнего палеолита". Это совершенно невероятная находка,

– говорит Сейнсбери.

По словам археолога, ручные топоры неандертальцев — это относительно небольшие и темные двусторонние кремни, что делает их очень узнаваемыми. Они четко отличаются от находок среднего или нижнего палеолита в Сассексе. Неандертальцы использовали эти инструменты для таких действий, как ломание костей, чтобы высосать костный мозг.



Топор неандертальцев / Фото музея Вортинга

Сейнсбери определил артефакт как мустьерский ручной топор. Это означает, что он принадлежит к тому самому позднему периоду неандертальцев, когда их дни в Европе и Британии подходили к концу. Он добавил, что некоторые ученые даже предполагают, что мустьерские ручные топоры были изготовлены последними поколениями неандертальцев в этой местности.

Что касается Сассекса, то это действительно довольно редкая вещь. В нашем музее есть только один экземпляр. Они чрезвычайно редкие, потому что, вероятно, плотность населения неандертальцев была очень низкой,

– добавил ученый.

24 ноября Бен и его семья привезли артефакт в музей Уортинга. Там Сейнсбери подтвердил, что это действительно неандертальский топор. Из-за того, насколько "свежим" и неповрежденным он выглядит, он подозревает, что большую часть своей истории артефакт был надёжно похоронен под водой.

"Очень маловероятно, что его вынесло бы на берег, на такую высоту на пляже, и он не был бы поврежден. Поэтому я думаю, что его привезли с тоннами черепицы для усиления защиты пляжа [Шорхэм] или из Ла-Манша, где его вытащили из старого русла реки, которое сейчас затоплено, или из Северного моря, в районе Доггерланда", – объясняет ученый.

Доггерланд — это затопленный регион под Северным морем, который был заселен доисторическими людьми до того, как эта земля была затоплена повышением уровня моря около 8 000 лет назад.



Бен с топором / Фото Эмма Виттен

Сейнсбери и его коллеги все еще выясняют, когда последняя партия гальки попала на пляж Шорхэм.

Сейчас топор находится в музее, где стал частью экспозиции. Он будет оставаться там как минимум до февраля.