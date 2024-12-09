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Хлопчик на ім'я Бен знайшов дивний камінь на пляжі в Сассексі, Англія. Він забрав його додому. Три роки він тримав його у себе і в якийсь момент навіть утратив його слід, але потім натрапив на нього знову. Коли Джеймс Сейнсбері, куратор археології та соціальної історії у Вортінгському театрі та музеї, отримав електронного листа від матері Бена про знахідку, він не очікував, що об'єкт буде чимось особливим, але згодом розпізнав у ній ручну сокиру неандертальців, повідомляє 24 Канал з посиланням на LiveScience.

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Я постійно отримую подібні листи, особливо про пляжні знахідки. Зазвичай це просто камінці, які виглядають кумедно. Але як тільки я побачив фото, я подумав: "Це ручна сокира неандертальця епохи верхнього палеоліту". Це абсолютно неймовірна знахідка,

– каже Сейнсбері.

За словами археолога, ручні сокири неандертальців — це відносно невеликі і темні двосторонні кремені, що робить їх дуже впізнаваними. Вони чітко відрізняються від знахідок середнього або нижнього палеоліту в Сассексі. Неандертальці використовували ці інструменти для таких дій, як ламання кісток, щоб висмоктати кістковий мозок.



Сокира неандертальців / Фото музею Вортінга

Сейнсбері визначив артефакт як мустьєрську ручну сокиру. Це означає, що вона належить до того самого пізнього періоду неандертальців, коли їхні дні в Європі та Британії добігали кінця. Він додав, що деякі вчені навіть припускають, що мустьєрські ручні сокири були виготовлені останніми поколіннями неандертальців у цій місцевості.

Що стосується Сассекса, то це справді досить рідкісна річ. У нашому музеї є лише один екземпляр. Вони надзвичайно рідкісні, тому що, ймовірно, щільність населення неандертальців була дуже низькою,

– додав учений.

24 листопада Бен і його сім'я привезли артефакт до музею Вортінга. Там Сейнсбері підтвердив, що це справді неандертальська сокира. Через те, наскільки "свіжою" і неушкодженою вона виглядає, він підозрює, що більшу частину своєї історії артефакт був надійно похований під водою.

"Дуже малоймовірно, що його винесло б на берег, на таку висоту на пляжі, і він не був би пошкоджений. Тому я думаю, що його привезли з тоннами черепиці для посилення захисту пляжу [Шорхем] або з Ла-Маншу, де його витягли зі старого русла річки, яке зараз затоплене, або з Північного моря, в районі Доґґерланду", – пояснює вчений.

Доґґерланд — це затоплений регіон під Північним морем, який був заселений доісторичними людьми до того, як ця земля була затоплена підвищенням рівня моря близько 8 000 років тому.



Бен із сокирою / Фото Емма Віттен

Сейнсбері та його колеги все ще з'ясовують, коли остання партія гальки потрапила на пляж Шорхем.

Зараз сокира знаходиться в музеї, де стала частиною експозиції. Вона лишатиметься там щонайменше до лютого.