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Дафна Фільштейнер знайшла давньоєгипетський амулет віком 3500 років під час прогулянки в передмісті Тель-Авіва. Знахідка, описана в заяві Управління старожитностей Ізраїлю від 4 грудня, являє собою невеликий камінь у формі скарабея з вирізьбленими на ньому скорпіонами. Камінь, як кажуть Учені, свідчить про давньоєгипетський вплив на території сучасного Ізраїлю, пише 24 Канал.

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Я показала його мамі, і вона сказала, що це звичайний камінь або намистина. Але потім я побачила прикрасу й уперто наполягала, що це щось більше, тому ми пошукали в інтернеті. Там побачили більше фотографій каміння, схожого на те, що ми знайшли. Ми зрозуміли, що це щось особливе, й одразу ж зателефонували до Управління у справах старожитностей,

– розповідає Дафна Фільштейнер журналістам.

На амулеті зображено двох скорпіонів, розташованих головою до хвоста, ієрогліф "нефер" та мотив, що нагадує царський посох. За словами Іцхака Паза, експерта з бронзового віку Ізраїльського управління старожитностей, який досліджував амулет, скорпіони символізують єгипетську богиню Серкет, до божественної юрисдикції якої входив захист вагітних жінок, а "нефер" означає "добрий" або "обраний".



Дафна Фільштейнер тримає знайдений нею амулет / Фото Еміль Аладжем, Управління старожитностей Ізраїлю

Паз приписує амулету приблизно 3500 років, тобто він був зроблений у період Нового царства в Єгипті, коли влада фараона поширювалася на частину сучасного Ізраїлю.

Єгиптяни вважали жуків-скарабеїв священними, а їхнє відкладання яєць у кулю з гною символізувало нове життя. Єгипетське слово для цього священного жука, скарабей, походить від дієслова, що означає "формувати" або "бути створеним".

Скарабей справді є виразною єгипетською характеристикою, але їхнє широке розповсюдження також сягало далеко за межі Єгипту. Його могла впустити важлива і авторитетна особа, що проходила через цю місцевість, або ж він міг бути навмисно закопаний. Оскільки знахідка була виявлена на поверхні, важко дізнатися її точний контекст,

– пояснює вчений.

Артефакт знайшли поблизу Тель-Кани, археологічного місця, де знайдено залишки, що датуються ранньою бронзовою епохою. Тож вона може мати якесь відношення до цього місця.

Ізраїльське управління старожитностей нагородило Фільштейнер та її родину почесною грамотою за сумлінну громадянську позицію — ймовірно, за те, що вони передали артефакт, а не залишили його в себе. Громадськість зможе побачити скарабея на виставці в Національному кампусі археології Ізраїлю імені Джея і Джіні Шоттенштейн.