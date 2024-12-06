Детали

Дафна Фильштейнер нашла древнеегипетский амулет возрастом 3500 лет во время прогулки в пригороде Тель-Авива. Находка, описана в заявлении Управления древностей Израиля от 4 декабря, представляет собой небольшой камень в форме скарабея с вырезанными на нем скорпионами. Камень, как говорят ученые, свидетельствует о древнеегипетском влиянии на территории современного Израиля, пишет 24 Канал.

Смотрите также Россия раскопала древний некрополь в Крыму и присваивает коллекцию золотых сокровищ

Я показала его маме, и она сказала, что это обычный камень или бусина. Но потом я увидела украшение и упорно настаивала, что это что-то большее, поэтому мы поискали в интернете. Там увидели больше фотографий камней, похожих на то, что мы нашли. Мы поняли, что это что-то особенное, и сразу же позвонили в Управление по делам древностей,

– рассказывает Дафна Фильштейнер журналистам.

На амулете изображены два скорпиона, расположенных головой к хвосту, иероглиф "нефер" и мотив, напоминающий царский посох. По словам Ицхака Паза, эксперта по бронзовому веку Израильского управления древностей, исследовавшего амулет, скорпионы символизируют египетскую богиню Серкет, в божественную юрисдикцию которой входила защита беременных женщин, а "нефер" означает "добрый" или "избранный".



Дафна Фильштейнер держит найденный ею амулет / Фото Эмиль Аладжем, Управление древностей Израиля

Паз приписывает амулету примерно 3500 лет, то есть он был сделан в период Нового царства в Египте, когда власть фараона распространялась на часть современного Израиля.

Египтяне считали жуков-скарабеев священными, а их откладывание яиц в шар из навоза символизировало новую жизнь. Египетское слово для этого священного жука, скарабей, происходит от глагола, что означает "формировать" или "быть созданным".

Скарабей действительно является выразительной египетской характеристикой, но их широкое распространение также достигало далеко за пределы Египта. Его могла впустить важная и авторитетная личность, проходившая через эту местность, или же он мог быть намеренно закопан. Поскольку находка была обнаружена на поверхности, трудно узнать ее точный контекст,

– объясняет ученый.

Артефакт нашли вблизи Тель-Каны, археологического места, где найдены остатки, датируемые ранней бронзовой эпохой. Поэтому она может иметь какое-то отношение к этому месту.

Израильское управление древностей наградило Фильштейнер и ее семью почетной грамотой за добросовестную гражданскую позицию — вероятно, за то, что они передали артефакт, а не оставили его у себя. Общественность сможет увидеть скарабея на выставке в Национальном кампусе археологии Израиля имени Джея и Джини Шоттенштейн.