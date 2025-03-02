Прямо зараз апарат Blue Ghost здійснює посадку на Місяць: онлайн-трансляція події

Зранку 2 березня 2025 року компанія Firefly Aerospace здійснить першу в своїй історії спробу висадки на Місяць. Її апарат Blue Ghost має здійснити м'яку посадку в басейні Море Криз (Mare Crisium). Посадка відбудеться не раніше 10:34 за Києвом.

Що таке місія Blue Ghost

Зонд Blue Ghost було запущено 15 січня 2025 року ракетою SpaceX Falcon 9 в рамках програми NASA Commercial Lunar Payload Services (CLPS). Його основна мета – доставка наукових експериментів NASA на поверхню Місяця та проведення досліджень протягом одного місячного дня (14 земних діб), розповідає 24 Канал.

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Вартість місії складає 93,3 мільйона доларів. Зонд транспортує 10 наукових експериментів, які допоможуть NASA краще зрозуміти умови на Місяці та протестувати нові технології для майбутніх місій, зокрема програми Artemis.

Як дивитися посадку наживо

Посадка на Місяць – дивіться онлайн-трансляцію:

Як відбуватиметься посадка

Посадкова операція розпочнеться приблизно за 63 хвилини до торкання поверхні. У цей час апарат перебуватиме на висоті 100 км над Місяцем. Процес посадки складатиметься з кількох ключових етапів:

L-63 хвилини – Вихід на орбіту зниження (100 км над поверхнею)

– Вихід на орбіту зниження (100 км над поверхнею) L-62 хвилини – Зниження до 20 км

– Зниження до 20 км L-11 хвилин – Опускання до 500 метрів

– Опускання до 500 метрів L-100 секунд – Термінальне керування на висоті 10 метрів

– Термінальне керування на висоті 10 метрів L-11 секунд – Фінальна корекція перед приземленням

– Фінальна корекція перед приземленням L-0 секунд – Торкання поверхні Місяця

За словами Рея Алленсворта, директора космічних програм Firefly Aerospace, фінальні 12-13 хвилин посадки будуть повністю автономними. Зонд використовуватиме камери, далекоміри та навігаційну систему, щоб знайти безпечне місце для посадки.



Хід посадки Blue Ghost на Місяць / Інфографіка Firefly Aerospace

Куди саме сяде Blue Ghost

Місце посадки Blue Ghost знаходиться в Морі Криз (Mare Crisium) – великій ударній западині на видимій стороні Місяця. Це рівнина, що займає площу 176 000 квадратних кілометрів, приблизно як штат Міссурі (США).



Місце посадки Blue Ghost / Фото Firefly Aerospace

Blue Ghost спробує сісти на низький вулканічний купол Mons Latreille. Цей регіон може дати нові наукові дані про геологічний склад Місяця, адже він значно відрізняється від місць висадки місій Apollo.

Яке обладнання знаходиться на борту

На борту Blue Ghost знаходяться 10 експериментальних приладів NASA:

Next Generation Lunar Retroreflector – ретрофлектор для точного вимірювання відстані між Землею і Місяцем.

– ретрофлектор для точного вимірювання відстані між Землею і Місяцем. Regolith Adherence Characterization – тестування впливу місячного пилу на різні матеріали.

– тестування впливу місячного пилу на різні матеріали. Lunar Environment Heliospheric X-ray Imager – вивчення сонячного вітру та магнітосфери Землі.

– вивчення сонячного вітру та магнітосфери Землі. Lunar Instrumentation for Subsurface Thermal Exploration – бур, що проникне на глибину 3 метри для вимірювання теплового потоку.

– бур, що проникне на глибину для вимірювання теплового потоку. Electrodynamic Dust Shield – технологічний експеримент із захисту від місячного пилу.

– технологічний експеримент із захисту від місячного пилу. Radiation Tolerant Computer System – перевірка стійкості електроніки до космічного випромінювання.

– перевірка стійкості електроніки до космічного випромінювання. Lunar Magnetotelluric Sounder – визначення електропровідності місячної поверхні.

– визначення електропровідності місячної поверхні. Lunar PlanetVac – система збору зразків ґрунту за допомогою стисненого газу.

– система збору зразків ґрунту за допомогою стисненого газу. Stereo Cameras for Lunar Plume-Surface Studies – камера, що аналізуватиме вплив двигунів посадкового модуля на поверхню Місяця.

– камера, що аналізуватиме вплив двигунів посадкового модуля на поверхню Місяця. Lunar GNSS Receiver Experiment – тестування можливості використання навігаційних супутників Землі для орієнтації на Місяці.

Скільки працюватиме Blue Ghost

Blue Ghost розрахований на 14 земних діб роботи. Це відповідає одному місячному дню, після чого температура на поверхні впаде до критично низьких значень, і зонд вийде з ладу.

Цікаво, що 14 березня Firefly Aerospace планує за допомогою Blue Ghost зняти повне місячне затемнення, коли тінь Землі повністю закриє Сонце над горизонтом Місяця. Також апарат зафіксує місячний захід 16 березня, що допоможе вивчити феномен левітації пилу через вплив сонячного випромінювання.

Що буде, якщо посадка не відбудеться

Якщо Blue Ghost не зможе здійснити посадку в зазначений час, Firefly Aerospace має запасний план. Апарат зможе здійснити ще один оберт навколо Місяця і спробувати сісти через 1-2 години після запланованого часу. Це можливо, якщо якась із ключових команд не виконається коректно.

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Посадка Blue Ghost стане важливою подією у сфері приватних космічних місій. Якщо вона буде успішною, це стане вагомим кроком до подальших досліджень Місяця в рамках програми Artemis та інших комерційних місій. Чи вдасться Firefly Aerospace увійти в історію як одна з небагатьох компаній, що змогли посадити апарат на Місяць? Дізнаємося вже зовсім скоро.