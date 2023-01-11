Однією з причин масового вимирання назвали сплеск ультрафіолетового випромінювання

Імпульс ультрафіолетового випромінювання зіграв роль у масовому вимиранні 250 мільйонів років тому. Про це свідчить аналіз пилку, який зберігся з тих часів. Вчені вже мають теорію про те, що саме тоді сталося.

Пилок, який датується часом Пермсько-Тріасового масового вимирання, приблизно 250 мільйонів років тому, виробляв "сонцезахисні" сполуки, які захищали від шкідливого ультрафіолетового випромінювання, показав аналіз. У той час вимерло близько 80 відсотків усіх морських і наземних видів.

Цікаво У наукових статтях стає дедалі менше інновацій, показує аналіз

Що сталося

Для дослідження, яке було опубліковано 6 січня в журналі Science Advances, команда міжнародних вчених розробила новий метод використання лазерного променя для вивчення крихітних зерен. Вони "вросли" в скелю в південному Тибеті.

Рослини покладаються на фотосинтез для перетворення сонячного світла в енергію, але їм також потрібен механізм для блокування шкідливого ультрафіолетового випромінювання, розповідають учені.

Оскільки УФ-В шкідливий для нас, він також шкідливий і для рослин. Рослини можуть змінювати свою хімію та виробляти власну еквівалентну версію сонцезахисних сполук. Їх хімічна структура розсіює високоенергетичні довжини хвиль ультрафіолетового випромінювання і не дає йому проникнути в тканини пилкових зерен,

– сказав Баррі Ломакс, співавтор дослідження і професор палеобіології рослин в Університеті Ноттінгема у Великій Британії.

У цьому випадку сплеск радіації "не вбивав рослини відразу, а скоріше уповільнював їх, зменшуючи здатність до фотосинтезу, через що вони з часом ставали стерильними". У підсумку вимирання відбувається через відсутність розмноження, а не через те, що ультрафіолет миттєво підсмажив рослини.

Експерти вже давно припускають, що пермсько-тріасове вимирання було реакцією на "палеокліматичну надзвичайну ситуацію", спричинену виверженням Сибірських пасток – великої вулканічної події на території сучасного Сибіру. Катастрофічний інцидент змусив шлейфи вуглецю, поховані глибоко в надрах Землі, піднятися в стратосферу, що призвело до глобального потепління, яке, за словами дослідників, "призвело до руйнування озонового шару Землі".

Коли ви зменшуєте озоновий шар, ви отримуєте більше ультрафіолетових променів,

– додає Ломакс.

Озоновий шар – це частина верхніх шарів атмосфери Землі з високою концентрацією молекул, що складаються з трьох атомів кисню. У стратосфері він діє як критично важливий щит, поглинаючи згубне для живих істот сонячне випромінювання.

У своєму дослідженні вчені також виявили зв'язок між сплеском УФ-випромінювання й тим, як воно змінило хімію рослин, що призвело до "втрати різноманітності комах". Листя містило менше азоту і вже було недостатньо поживними для комах, які їх їли. Крім того, рослинні тканини ставали менш смачними для травоїдних тварин і менш засвоюваними.