Атлантика швидко охолоджується після рекордного нагріву, і вчені не можуть це пояснити

Щось дивне відбувається з нашою планетою, і вчені не мають жодних пояснень для цього. Роки рекордно високих температур води в Атлантиці різко змінилися несподіваним похолоданням.

Що відбувається

Понад рік температура поверхні Атлантичного океану досягала нових максимумів, але за останні кілька місяців ця тенденція змінилася на протилежну з рекордною швидкістю.

Дивіться також Вчені знайшли ще один океанічний цикл, схожий на Ель-Ніньо, який нагріває планету

У червні температура в Атлантиці була на 1-3 градуси за Цельсієм вищою, ніж зазвичай, у більшій частині океану, а в деяких районах на 5 градусів за Цельсієм тепліше, ніж у середньому. Такі температури не були поодинокими, оскільки з березня 2023 року в Атлантичному океані регулярно спостерігалися рекордні показники. Той рік став четвертим поспіль, коли світовий океан встановив нові теплові рекорди.

Гаряча вода частково була наслідком антропогенної зміни клімату, але також була спричинена особливо сильним Ель-Ніньо у 2023 та 2024 роках. Але, за даними Національного управління океанічних і атмосферних досліджень, період Ель-Ніньо вже закінчився.

Дані NOAA показують, що з травня температура поверхні Атлантичного океану охолоджується з дивовижною швидкістю. З початком червня температура була на кілька градусів холоднішою, ніж зазвичай для цієї пори року. Це означає, що на зміну Ель-Ніньо, швидше за все, прийшла Ла-Нінья — погодна система, яка дозволяє холодній воді підніматися до поверхні океану.

І Ель-Ніньо, і Ла-Нінья є складними системами, зумовленими цілою низкою причин, повний перелік яких учені досі не розуміють. Саме тому прихід кожного з цих періодів нагрівання чи охолодження дуже важко передбачати – наші дані про них зводяться до фактичних спостережень того, коли виникають і зникають основні ознаки.

Ла-Нінья тут ні до чого

Проте нинішня раптова зміна температури в Атлантиці викликає подив. Учені кажуть, що ніяка Ла-Нінья не може пояснити того, що вони спостерігають зараз, адже все відбувається надзвичайно швидко.

Ми пройшлися по списку можливих механізмів, і поки що ніщо не відповідає дійсності,

– розповів Франс Філіп Тухен, аспірант Університету Майамі.

Теплова хвиля в океані була пов'язана з деякими руйнівними екологічними наслідками, включаючи глобальне знебарвлення коралів, яке спричинило стрес для понад 99% тропічних рифів Атлантичного океану. Знебарвлення відбувається, коли змінюються умови, що призводить до витіснення водоростей, які живуть у коралах. У результаті корали стають білими, що не лише впливає на біорізноманіття, але й зменшує здатність рифів пом'якшувати вплив прибережних штормів і зменшувати повені.

Нещодавнє дослідження показало, що Ель-Ніньо може спричинити втрату трильйонів доларів ВВП у всьому світі, і цей ефект може зберігатися роками. Це також може призвести до збільшення захворюваності, оскільки комарі, токсичні водорості та бактерії процвітають на тлі більш тривалих вологих сезонів.

Які ж будуть наслідки охолодження океану, нам ще належить з'ясувати, оскільки неясно, наскільки сильно впаде температура.

Позитивний бік

Охолодження поверхні океану матиме позитивні аспекти: