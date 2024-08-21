Что происходит

Более года температура поверхности Атлантического океана достигала новых максимумов, но за последние несколько месяцев эта тенденция изменилась на противоположную с рекордной скоростью.

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В июне температура в Атлантике была на 1-3 градуса по Цельсию выше, чем обычно, в большей части океана, а в некоторых районах на 5 градусов по Цельсию теплее, чем в среднем. Такие температуры не были единичными, поскольку с марта 2023 года в Атлантическом океане регулярно наблюдались рекордные показатели. Тот год стал четвертым подряд, когда мировой океан установил новые тепловые рекорды.

Горячая вода частично была следствием антропогенного изменения климата, но также была вызвана особенно сильным Эль-Ниньо в 2023 и 2024 годах. Но, по данным Национального управления океанических и атмосферных исследований, период Эль-Ниньо уже закончился.

Данные NOAA показывают, что с мая температура поверхности Атлантического океана охлаждается с удивительной скоростью. С началом июня температура была на несколько градусов холоднее, чем обычно для этого времени года. Это означает, что на смену Эль-Ниньо, скорее всего, пришла Ла-Нинья — погодная система, которая позволяет холодной воде подниматься к поверхности океана.

И Эль-Ниньо, и Ла-Нинья являются сложными системами, обусловленными целым рядом причин, полный перечень которых ученые до сих пор не понимают. Именно поэтому приход каждого из этих периодов нагрева или охлаждения очень трудно предсказывать – наши данные о них сводятся к фактическим наблюдениям того, когда возникают и исчезают основные признаки.

Ла-Нинья здесь ни при чем

Однако нынешнее внезапное изменение температуры в Атлантике вызывает недоумение. Учёные говорят, что никакая Ла-Нинья не может объяснить того, что они наблюдают сейчас, ведь всё происходит чрезвычайно быстро.

Мы прошлись по списку возможных механизмов, и пока ничто не соответствует действительности,

– рассказал Франс Филип Тухен, аспирант Университета Майами.

Тепловая волна в океане была связана с некоторыми разрушительными экологическими последствиями, включая глобальное обесцвечивание кораллов, которое вызвало стресс для более 99% тропических рифов Атлантического океана. Обесцвечивание происходит, когда меняются условия, что приводит к вытеснению водорослей, живущих в кораллах. В результате кораллы становятся белыми, что не только влияет на биоразнообразие, но и уменьшает способность рифов смягчать влияние прибрежных штормов и уменьшать наводнения.

Недавнее исследование показало, что Эль-Ниньо может привести к потере триллионов долларов ВВП во всем мире, и этот эффект может сохраняться годами. Это также может привести к увеличению заболеваемости, поскольку комары, токсичные водоросли и бактерии процветают на фоне более длительных влажных сезонов.

Какие же будут последствия охлаждения океана, нам еще предстоит выяснить, поскольку неясно, насколько сильно упадет температура.

Положительная сторона

Охлаждение поверхности океана будет иметь положительные аспекты: