Ілон Маск повертає культовий сервіс Vine, але він буде не таким, як ви його пам'ятаєте

Ілон Маск оголосив про відродження популярної платформи коротких відео Vine, яку було закрито майже дев'ять років тому. Однак цього разу на користувачів чекає не просто повернення улюбленого сервісу, а його повне переосмислення з використанням штучного інтелекту, що може змінити уявлення про створення контенту.

Що відомо про новий Vine зі штучним інтелектом?

Ілон Маск підтвердив, що його соцмережа X повертає колись популярну платформу для обміну відео Vine, але "у формі штучного інтелекту". Хоча деталей поки що небагато, цей анонс вже викликав жваве обговорення у технологічній спільноті, пише 24 Канал з посиланням на USA Today.

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Сервіс Vine, запущений у 2013 році, швидко став культурним феноменом завдяки своєму формату коротких 6-секундних зациклених відео. Він був майданчиком для багатьох інтернет-знаменитостей та породив безліч вірусних мемів і трендів ще до появи TikTok. Однак через внутрішні проблеми та відсутність фінансування Twitter закрив платформу у 2016 році.

Тепер Twitter належить Маску, перейменований на X і нестримно ностальгує за колишніми часами. Заздрість успіху TikTok читається в твітах Маска, коли він говорить про відродження формату відео в своїй соцмережі, коли додає для них окрему кнопку та стрічку, коли оновлює функціональність тощо. Особливих обертів це набрало після того, як стало відомо, що американські законодавці хочуть заблокувати китайський сервіс у США, що могло б звільнити значну частину ринку. Тож не дивно, що Ілон хоче його відродити. Ба більше, він уже не вперше про це говорить.

Оскільки Маск сам анонсував, що відроджений сервіс буде працювати зі штучним інтелектом, деякі журналісти та користувачі вже поспішили заявити, що нова версія Vine, ймовірно, буде зосереджена не на модерації та підборі контенту за вашими вподобаннями, а лише на його генерації за допомогою ШІ. Припускається, що в основу ляжуть розробки компанії xAI, яка також належить Маску і розробляє штучний інтелект Grok. Вже відомо, що компанія створює рушій для перетворення тексту на відео під назвою "Imagine". Це дозволить користувачам створювати короткі ролики за допомогою текстових запитів. Також нещодавно X придбала стартап Hotshot, що спеціалізується на генерації відео та GIF-анімацій з тексту.

Але наскільки реалістичним є підхід, коли користувачі не можуть завантажувати власні ролики, а лише генерувати їх з ШІ? З огляду на спроби Маска відкусити шматок ринку TikTok, це майже неможливо. Стрічка, повністю заповнена контентом, створеним ШІ, навряд чи буде популярною серед користувачів. Це обмежує різноманітність контенту, може викликати питання щодо візуальної узгодженості та етичних аспектів, зокрема ризиків поширення шкідливих стереотипів. Крім того, багато хто просто ненавидить ШІ-контент, а тому буде бойкотувати платформу.

Експерти вважають, що відроджений Vine може бути інтегрований безпосередньо в платформу X, а не існувати як окремий додаток. Це відповідає амбіціям Маска створити "додаток для всього". Формат шестисекундних відео ідеально підходить для сучасних можливостей штучного інтелекту, оскільки більшість інструментів генерують саме короткі кліпи, а створення довших відео є значно дорожчим. Однак, імовірно, тривалість роликів тепер буде більшою.

Зазначимо, що наразі ми маємо лише коротку заяву Маска, тож більшість наявної інформації зараз є лише припущеннями. Ми можемо отримати черговий клон TikTok та Instagram Reels, але без тієї катастрофічної модерації, яку бачимо в цих сервісах.