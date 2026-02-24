Кривавий Місяць 2 – 4 березня 2026: рідкісне затемнення, яке варто побачити

На початку березня 2026 року небо подарує нам одне з найефектніших астрономічних явищ року — повне місячне затемнення, яке часто називають "Кривавий Місяць" через яскраво-червоний відтінок супутника Землі під час максимуму явища.

Коли і де чекати явище

Повне затемнення відбудеться в ніч з 2 на 3 березня 2026 року і триватиме з початкових фаз до завершення близько 5 годин 39 хвилин загального процесу, розповідає 24 Канал.

Фаза повного затемнення: приблизно з 11:04 до 12:03 за UTC (в Україні – ≈ 13:04 – 14:03) з максимумом близько 11:33 UTC (≈ 13:33 за Києвом). Однак безпосередньо в Україні це затемнення не буде видно у повній красі, оскільки Місяць під час основних фаз буде нижче горизонту.

Повне затемнення буде доступним для спостереження з інших частин світу:

Північна та Південна Америка

Австралія та Нова Зеландія

Східна та Південно-Східна Азія

острови Тихого океану.

Чому це затемнення називають "Кривавим Місяцем"

Під час повного місячного затемнення Земля опиняється між Сонцем і Місяцем, її тінь закриває диск супутника, а пряме сонячне світло більше не досягає Місяця.

Але світло, яке проходить крізь атмосферу Землі, переломлюється й фільтрується, і саме червоні довгі хвилі частіше досягають поверхні Місяця, надаючи йому мідно-червоного кольору. Це явище нагадує світіння світанків і заходів сонця по всій планеті одночасно, пояснює Space.com.



Фази повного місячного затемнення / Фото Keith Burns/NASA/JPL

Назва "Кривавий Місяць" (Blood Moon) використовується саме через цей драматичний відтінок, хоча з наукової точки зору це природний ефект заломлення світла, а не щось "містичне".

Як спостерігати місячне затемнення

Місячні затемнення безпечні для очей та не потребують спеціальних окулярів на відміну від сонячних, нагадує Time and Date.

Щоб побачити повну фазу, обирайте місце з чистим горизонтом і мінімальним світловим забрудненням. Бінокль чи маленький телескоп підсилять деталізацію, але для того, щоб побачити "кривавий" ефект достатньо неозброєного ока при ясній погоді.

Якщо ви перебуватимете в Україні і захочете побачити затемнення – варто дивитися онлайн-трансляції або звернутися до астрономічних спільнот, які організовують мовлення з регіонів, де подія буде видна.

Таку трансляцію здійснюватиме проєкт Virtual Telescope і ви вже можете встановити собі нагадування, щоб не пропустити подію.

Пряма трансляція "Кривавого Місяця" 3 березня 2026 року – дивіться відео:

Цікаві факти про затемнення

Це останнє повне місячне затемнення на кілька років: наступне повне затемнення відбудеться лише у новорічну ніч з 2028 на 2029 рік.

Повний місяць березня також відомий як "Черв'ячний місяць" (Worm Moon). Протягом багатьох років вважалося, що ця назва походить від дощових черв'яків, які з'являються на поверхні ґрунту на початку весни, приваблюючи птахів, таких як дрозди, і сигналізуючи про зміну сезону. Однак історичні дослідження пропонують інші пояснення, пише Almanac.

Загальну тривалість затемнення не завжди видно повністю в одному місці: у деяких регіонах Місяць може сідати чи сходити під час ключових фаз.

