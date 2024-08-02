З кількох автомобілів Toyota склали один новий: дивіться, що з цього вийшло

Різні покоління Toyota Land Cruiser поєднали в один потужний позашляховик. FJ142 Land Cruiser 1989 року зберігає стиль 1980-х років із кузовом від моделі FJ62, що продавалася впродовж цього десятиліття. Але цей кузов сидить на рамі від більш пізньої моделі FZJ80 Land Cruiser 1990-х років. Усе це приправлено додатковими сучасними оновленнями.

За цією автівкою стоїть компанія TLC 4x4, яка займається так званими "рестомодами" (restomod) – поєднанням процесу відновлення (restore) старих машин та їх модифікації (modification) сучасними елементами.

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Зовнішні зміни включають світлодіодні фари, новий передній бампер, задній бампер з кріпленням для шин, вентиляційні отвори на передньому крилі та задній частині, лебідку Warn та автоматичні бічні підніжки. FJ142 їздить на 33-дюймових шинах Kenda Klever R/T.

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Сюди також додали сучасні компоненти силової установки та шасі. V-подібний двигун General Motors LS3 V-8 дихає через нову вихлопну систему з нержавіючої сталі, а підвіска була модернізована за допомогою амортизаторів Fox та нових пружин і стабілізаторів поперечної стійкості.



TLC 4x4 FJ142 1989 Toyota Land Cruiser / Фото TLC 4x4



TLC 4x4 FJ142 1989 Toyota Land Cruiser / Фото TLC 4x4



TLC 4x4 FJ142 1989 Toyota Land Cruiser / Фото TLC 4x4



TLC 4x4 FJ142 1989 Toyota Land Cruiser / Фото TLC 4x4

Що всередині

Українці люблять надійні автомобілі, які споживають небагато пального. Яскравий приклад – SUZUKI Vitara Hybrid 2024 року . Це авто дуже економічне, надійне та перевірене часом. А головне, що зараз воно продається зі знижкою до 86 000 грн.

Інтер'єр має шкіряне оздоблення, в тому числі на кермі, ручках та центральній консолі. Також було додано додаткову звукоізоляцію, нові прилади, внутрішнє освітлення та сучасний головний пристрій, який включає в себе камеру заднього виду та можливість підключення до Apple CarPlay.



TLC 4x4 FJ142 1989 Toyota Land Cruiser / Фото TLC 4x4



TLC 4x4 FJ142 1989 Toyota Land Cruiser / Фото TLC 4x4



TLC 4x4 FJ142 1989 Toyota Land Cruiser / Фото TLC 4x4



TLC 4x4 FJ142 1989 Toyota Land Cruiser / Фото TLC 4x4

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Ціна

TLC 4x4 у такій комплектації коштує від 250 000 доларів. Ціна, ймовірно, варіюється залежно від специфікацій окремих комплектацій, але вона ставить автомобіль TLC в один ряд з подібними "машинами-конструкторами" Land Cruiser фірми Icon, яка займається реставрацією та модифікацією Land Cruiser. Однак йому не вистачає вінтажної естетики цих автомобілів.

Для порівняння, новий Land Cruiser 2024 року від самої компанії Toyota здається більш вигідною покупкою за ціною 57 445 доларів США з урахуванням доставки.



TLC 4x4 FJ142 1989 Toyota Land Cruiser / Фото TLC 4x4