Це щось дійсно незвичне

Цього року можна виділити цілий клас "клиноподібних" концепт-карів та прототипів, і один з таких автомобілів – Honda HP-X 1984 року. Спочатку розроблений Pininfarina, HP-X вперше з'явився на автосалоні в Турині в 1984 році і практично зник до сьогоднішнього дня.

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Можна легко помітити, що цей автомобіль не має дверей. Але це не тому, що це один з тих концептів, які не мають інтер'єру. А тому, що він оснащений тим, що Honda називає "знімним цільним тентом Perspex у стилі реактивного винищувача". Так, залізти до цього автомобіля ви зможете лише через верх, який відкидається, наче у літака. Компанія не показала фотографій з відкинутим дахом.



Honda HP-X 1984 року / Фото Honda



Honda HP-X 1984 року / Фото Honda

Як стверджується, автомобіль має чудовий аеродинамічний обвіс, включно з "ефектами землі", й приводиться в рух 2,0-літровим V6, який був створений на основі двигуна F2 від Honda того часу. Він також був повністю відреставрований, щоб підготувати його до дебюту на фестивалі.

Можна також помітити, що частина даху ніби нависає над заднім вікном. Частково це зроблено для стилю, але це також функціонально. За словами Honda, він був розроблений, щоб функціонувати як "кероване водієм повітряне гальмо".



Honda HP-X 1984 року / Фото Honda

Honda також експериментувала з кількома передовими матеріалами, використовуючи панелі у вигляді сот, вуглецеве волокно і кевлар, щоб зменшити вагу концепту HP-X і поліпшити його характеристики. Але не все в результаті було використано. Що особливо круто, так це те, що деякі з уроків, отриманих тут, згодом з'явилися в першому поколінні NSX.

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Інтер'єр

Усередині нас зустрічає мінімалістичний салон, у якому використовується справді абсурдна кількість кнопок. Коли автомобіль був уперше розроблений, він мав електронну систему підтримки руху, яка використовувала "спеціальний сонар" і передбачала більш просунуті технології, такі як навігація і дорожні попередження, які ми зараз сприймаємо як щось абсолютно буденне.



Honda HP-X 1984 року / Фото Honda



Honda HP-X 1984 року / Фото Honda



Honda HP-X 1984 року / Фото Honda

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Маючи довжину 416 сантиметрів і висоту 111 сантиметрів, HP-X є досить маленьким, особливо за сучасними стандартами. І все ж, він уміщує в себе неймовірну кількість потужності в такому маленькому корпусі.



Honda HP-X 1984 року / Фото Honda