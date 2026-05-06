Meta під ударом: великі видавництва заявили про незаконне навчання AI

Кілька провідних видавництв звинуватили Meta у масовому використанні чужих текстів для навчання штучного інтелекту. Справа може вплинути на всю індустрію AI.

П'ять великих видавництв – Elsevier, Cengage, Hachette, Macmillan та McGraw Hill – подали колективний позов проти Meta Platforms до федерального суду Манхеттена. Разом із ними до справи долучився письменник Scott Turow. Про це пише The Guardian.

Чи порушила Meta авторські права під час навчання AI?

Позивачі стверджують, що Meta незаконно використала мільйони книг, наукових статей і навчальних матеріалів для тренування своїх мовних моделей сімейства Llama. За їхніми словами, компанія отримала доступ до цих матеріалів без дозволу правовласників, фактично піратським способом.

У позові зазначається, що йдеться про широкий спектр контенту – від підручників і академічних досліджень до художньої літератури, включно з романами "The Fifth Season" Нори К. Джемісін та "The Wild Robot" Пітера Брауна.

Президент Association of American Publishers Марія Палланте різко розкритикувала дії Meta:

"Масштабне порушення авторських прав Meta – це не прогрес для суспільства, і штучний інтелект ніколи не буде реалізований належним чином, якщо технологічні компанії віддаватимуть перевагу піратським сайтам замість науки та творчості".

Позивачі вимагають дозволу представляти ширший клас правовласників і домогтися грошової компенсації, розмір якої наразі не уточнюється.

Позиція Meta та ключовий аргумент захисту

Як пише Reuters, у Meta Platforms відкидають звинувачення. Представник компанії заявив, що використання захищених авторським правом матеріалів для навчання AI може підпадати під принцип "fair use" – добросовісного використання.

"Штучний інтелект стимулює трансформаційні інновації, продуктивність і креативність як для людей, так і для бізнесу, і суди вже визнавали, що навчання AI на захищених матеріалах може вважатися добросовісним використанням", – зазначили в компанії, додавши, що Meta "активно захищатиметься в суді".

Новий етап великої війни за авторські права

Цей позов став черговим епізодом масштабного протистояння між творцями контенту та технологічними компаніями. Останні роки десятки авторів, медіаорганізацій і художників подали позови проти розробників AI, серед яких OpenAI та Anthropic.

Ключове питання у цих справах – чи можна вважати використання захищених матеріалів для навчання моделей створенням "нового трансформаційного продукту", що відповідає принципу fair use.

Судова практика вже демонструє неоднозначність. Двоє суддів у США раніше винесли протилежні рішення у подібних справах, що лише підсилює невизначеність у правовому полі.

Показовим є випадок із Anthropic, яка стала першою великою AI-компанією, що погодилася на врегулювання подібного позову. У 2025 році вона виплатила авторам 1,5 мільярда доларів, щоб уникнути потенційно значно більших фінансових втрат.

Що це означає для майбутнього AI

Результат справи проти Meta Platforms може стати прецедентом для всієї індустрії штучного інтелекту. Якщо суд стане на бік видавців, технологічним компаніям доведеться змінити підходи до збору даних для навчання моделей – або укладати ліцензійні угоди, або суттєво обмежувати використання контенту.

Водночас перемога Meta може закріпити практику широкого використання доступних текстів як стандарт для розвитку AI, що викличе нову хвилю дискусій про баланс між інноваціями та правами авторів.