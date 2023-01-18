Системний адміністратор порушив роботу банківської мережі заради пошуку інопланетян

Системний адміністратор використав доступ до мережі великого інвестиційного банку, щоб "допомогти цивілізації". Його дії тимчасово заблокували роботу всієї системи.

Згідно з джерелом, сисадмін, який обслуговує інфраструктуру фінансової установи, захопився ідеями проєкту SETI – комп'ютерної програми, яка аналізує радіосигнали з космосу та шукає ознаки інопланетного життя. Суть її полягає в тому, щоб кожен охочий добровільно надав потужності свого комп'ютера, приєднавшись до глобальної мережі. У такому разі мережа може обробити більший масив даних.

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Що сталося

Працівник вирішив підключити всю банківську інфраструктуру до мережі SETI. Крім того, в нього був доступ до лабораторії розробки програмного забезпечення, в якій перебуває багато потужних ПК.

Усі ці обчислювальні потужності здебільшого простоювали без діла ночами, тому я вирішив пожертвувати їх науці – завантажив клієнт SETI та налаштував його для роботи,

– розповідає чоловік, ім'я якого видання не називає, як і банк, в якому він працював.

Через деякий час він побачив, як його мережа значно піднялася в рейтингу учасників програми SETI, й відчув гордість за свій внесок у науку. За перший тиждень він вийшов у топ-100. Проте через деякий час почалися проблеми.

Одного разу в понеділок вранці, приблизно за два тижні, мені зателефонував мій бос і запитав, чи можу я прийти раніше, оскільки надійшли повідомлення про те, що у нас триває масштабна вірусна атака,

– розповідає він.

Сисадмін прибув до офісу і почув розповідь боса: вся комп'ютерна система банку заражена вірусом, який споживає 100% потужності ЦП. Він одразу зрозумів, про який "вірус" іде мова. Його скрипт на вимкнення SETI вранці не спрацював і система на повній потужності шукала інопланетян у той час, коли банк уже повинен був починати роботу. З'ясувалося, що за добу до того проводилися технічні роботи в мережі, які й втрутилися в скрипт.

Після цього чоловік вирішив, що з нього досить науки й відключив банк від SETI. Банк вирішив не виносити цю справу за межі компанії й списати все на "аномалію".