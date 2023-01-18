Согласно источнику, сисадмин, обслуживающий инфраструктуру финансового учреждения, увлекся идеями проекта SETI – компьютерной программы, которая анализирует радиосигналы из космоса и ищет признаки инопланетной жизни. Суть ее состоит в том, чтобы каждый желающий добровольно предоставил мощности своего компьютера, присоединившись к глобальной сети. В этом случае сеть может обработать больший массив данных.

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Что произошло

Сотрудник решил подключить всю банковскую инфраструктуру к сети SETI. Кроме того, у него был доступ в лабораторию разработки программного обеспечения, где находится много мощных ПК.

Все эти вычислительные мощности в большинстве своем стояли без дела по ночам, поэтому я решил пожертвовать их науке – загрузил клиент SETI и настроил его для работы,

– рассказывает мужчина, имя которого издание не называет, как и банк, в котором он работал.

Через некоторое время он увидел, как его сеть поднялась в рейтинге участников программы SETI, и почувствовал гордость за свой вклад в науку. Спустя первую неделю он вышел в топ-100. Однако через некоторое время начались проблемы.

Однажды в понедельник утром, примерно через две недели, мне позвонил по телефону мой босс и спросил, могу ли я прийти раньше, поскольку поступили сообщения, что у нас происходит масштабная вирусная атака,

– рассказывает он.

Сисадмин прибыл в офис и услышал рассказ босса: вся компьютерная система банка заражена вирусом, потребляющим 100% мощности ЦБ. Он сразу понял, о каком "вирусе" идет речь. Его скрипт на отключение SETI утром не сработал, и система на полной мощности искала инопланетян в то время, когда банк уже должен был начинать работу. Выяснилось, что сутками ранее проводились технические работы в сети, которые и вмешались в скрипт.

После этого мужчина решил, что у него достаточно науки и отключил банк от SETI. Банк решил не выносить это дело за пределы компании и списать все на "аномалию".