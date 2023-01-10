Тем самым фактически мы уже входим в столкновение с соседней галактикой Андромедой. Никакого свободного пространства между галактиками почти не осталось.

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Как удалось уточнить размеры нашей галактики

Уточнить внешние границы Млечного Пути позволило выявление по краю границ более 200 звезд типа переменной RR Лиры. Из-за своих свойств переменные звезды такого типа позволяют точно определять расстояния до них. По сути это местные маяки, характеристики которых очень похожи и дают возможность точной оценки дальности. Конкретно этим в новейшей работе занималась группа астрономов Калифорнийского института в Санта-Круз.

Согласно расчетам, от центра галактики до ее края один миллион световых лет. Точно измерить внешние границы газового облака вокруг нашей галактики – так называемого гало – изнутри мы не можем, поскольку это сильно разреженный газ. Поэтому оставалось полагаться на теоретические выкладки, опирающиеся на косвенные измерения.

В новой работе ученые использовали для этого измерения расстояния до 208 открытых переменных звезд на краю нашей галактики. Одна из таких звезд, например, оказалась на полпути между Млечным Путем и Андромедой, из которой мы приближаемся к столкновению.

Это исследование по-новому определяет, что представляет собой внешний предел нашей галактики. Наша галактика и Андромеда настолько велики, что между ними почти нет простора,

– отметили авторы исследования.

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По данным измерений выяснилось, что внешняя граница Млечного Пути на 40 тысяч световых лет далее, чем предполагали теоретические выкладки Ученые подкрепили теорию наблюдениями, что даст в руки астрономам еще один инструмент для точной оценки астрономических явлений во Вселенной, а инструментов многое никогда не бывает.