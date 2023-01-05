Это на 4,8 миллиона километров ближе, чем самая отдаленная точка от Солнца. Момент сближения совпал с геомагнитной бурей на Солнце, накрывшей Землю вчера, 4 января.

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Что известно

Скопление солнечных частиц, называемое корональным выбросом массы, врезалось в магнитное поле Земли. Столкновение вызвало незначительную геомагнитную бурю класса G1, которая способна ненадолго вывести из строя электросети, вызвать отключение радиосвязи и продвинуть красочные полярные сияния гораздо южнее обычного. Однако этот слабый шторм, последствия которого будут заметны также и 5 января, вряд ли окажет длительное влияние на нашу планету или ее жителей.

Что такое перигелий?

Земля вращается вокруг Солнца не по идеальному кругу, а по эллипсу. Такая сплюснутая по бокам орбита, естественно, означает, что в определенные периоды года Земля движется к Солнцу ближе, чем в другие.

В течение многих лет перигелий Земли происходит в течение нескольких недель после зимнего солнцестояния. Однако это сочетание солнцестояния и перигелия является лишь совпадением. Солнцестояние – это наклон Земли к Солнцу или от Солнца, тогда как перигелий – это физическое расстояние планеты от Солнца. Фактическая дата перигелия всегда смещается, меняясь примерно на два дня каждый век из-за небольших отклонений в орбите планеты. В 1246 году перигелий и зимнее солнцестояние фактически пришлись на один день. Через тысячи лет, в 6430 году, перигелий будет идеально совпадать с точкой весеннего равноденствия 20 марта.

Это тоже чистое совпадение, что перигелий совпал с геомагнитной бурей. Такие бури появляются, когда заряженные солнечные частицы вырываются из короны и врезаются в магнитное поле Земли. Большинство геомагнитных бурь незначительны и приводят к полярным сияниям и периодическим отключениям радиосвязи в высоких широтах.