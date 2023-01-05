Це на 4,8 мільйона кілометрів ближче, ніж найвіддаленіша точка від Сонця. Момент зближення збігся з геомагнітною бурею на Сонці, яка накрила Землю вчора, 4 січня.

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Що відомо

Скупчення сонячних частинок, яке називається корональним викидом маси, врізалося в магнітне поле Землі. Зіткнення викликало незначну геомагнітну бурю класу G1, яка здатна ненадовго вивести з ладу електромережі, спричинити відключення радіозв'язку і просунути барвисті полярні сяйва набагато південніше, ніж зазвичай. Проте цей слабкий шторм, наслідки якого будуть помітні також і 5 січня, навряд чи матиме довготривалий вплив на нашу планету або її мешканців.

Що ж таке перигелій?

Земля обертається навколо Сонця не по ідеальному колу, а по еліпсу. Така сплюснута з боків орбіта, природно, означає, що в певні періоди року Земля рухається до Сонця ближче, ніж в інші.

Протягом багатьох років перигелій Землі відбувається протягом декількох тижнів після зимового сонцестояння. Однак, це поєднання сонцестояння і перигелію є лише збігом. Сонцестояння – це нахил Землі до Сонця або від Сонця, тоді як перигелій – це фізична відстань планети від Сонця. Фактична дата перигелію завжди зміщується, змінюючись приблизно на два дні кожне століття через невеликі відхилення в орбіті планети. У 1246 році перигелій і зимове сонцестояння фактично припали на один день. Через тисячі років, у 6430 році, перигелій ідеально збігатиметься з точкою весняного рівнодення 20 березня.

Це також чистий збіг, що цьогорічний перигелій збігається з геомагнітною бурею. Такі бурі виникають, коли заряджені сонячні частинки вириваються з корони та врізаються в магнітне поле Землі. Більшість геомагнітних бур є незначними та призводять до полярних сяйв і періодичних відключень радіозв'язку у високих широтах.