Працівник Nvidia та 8 його спільників контрабандою постачали передові ШІ-сервери до Китаю

Прокуратура Тайваню висунула звинувачення дев'ятьом особам у незаконному експорті передового обладнання для штучного інтелекту до материкового Китаю. Серед фігурантів справи опинилися співробітники технологічних гігантів Nvidia та Super Micro.

Що сталося

Як повідомляє The Guardian, слідчі з'ясували, що 74 сервери успішно дісталися пункту призначення. Із них 50 штук відправили через Індонезію, 16 доставили безпосередньо до Китаю, а ще 8 спочатку перевезли до Японії, потім до Гонконгу, і лише після цього вони потрапили на материк.

Ще одна спроба переправити 56 серверів зазнала невдачі – це обладнання наразі залишається на території Тайваню. Щоб обійти експортні обмеження, деякі обвинувачені створили фіктивну компанію в Японії, розробляли підроблені вебсайти та фальсифікували документи.

Як відреагували Nvidia та Super Micro

Згідно з документами прокуратури, будь-який продаж високотехнологічних ШІ-серверів Nvidia вимагає суворого процесу перевірки. Якщо клієнт купує понад вісім одиниць такого обладнання, співробітники компанії зобов'язані проводити виїзні перевірки на місцях.

Ми будемо співпрацювати з владою Тайваню, щоб допомогти їм якомога швидше розібратися зі звинуваченнями,

– сказав речник Nvidia Патрік Резерфорд.

Представники Super Micro також відреагували на ситуацію. Вони заявили, що арешт двох їхніх колишніх співробітників став результатом співпраці з тайванськими правоохоронцями. Компанія планує і надалі вдосконалювати свою програму дотримання правил експорту, щоб захистити американські інновації.

Яке покарання вимагають прокурори

Прокурори вимагають максимального покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі для чотирьох із дев'яти підсудних. Серед них – менеджер Nvidia на прізвище Чан. Слідство вважає його ключовою фігурою, яка санкціонувала випуск графічних процесорів B300. У документах зазначили, що після скоєння злочину він демонстрував відверто погане ставлення до процесу.

Цей інцидент став черговим етапом у технологічному протистоянні між США та Китаєм. Вашингтон почав вводити обмеження на експорт передових чипів Nvidia до Китаю ще у 2022 році. У квітні 2025 року американський уряд запровадив обов'язкові ліцензії на експорт чипів H20, попри спроби виробників відновити продажі. Штучний інтелект та передові напівпровідники, які переважно виготовляють на Тайвані, залишаються головною точкою напруги між двома наддержавами.