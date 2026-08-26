Что произошло

Как сообщает The Guardian, следователи выяснили, что 74 сервера успешно добрались до пункта назначения. Из них 50 штук отправили через Индонезию, 16 доставили непосредственно в Китай, а еще 8 сначала перевезли в Японию, затем в Гонконг, и только после этого они попали на материк.

Еще одна попытка переправить 56 серверов закончилась неудачей – это оборудование пока остается на территории Тайваня. Чтобы обойти экспортные ограничения, некоторые обвиняемые создали фиктивную компанию в Японии, разрабатывали поддельные веб-сайты и фальсифицировали документы.

Как отреагировали Nvidia и Super Micro

Согласно документам прокуратуры, любая продажа высокотехнологичных ИИ-серверов Nvidia требует строгого процесса проверки. Если клиент приобретает более восьми единиц такого оборудования, сотрудники компании обязаны проводить выездные проверки на местах.

Мы будем сотрудничать с властями Тайваня, чтобы помочь им как можно быстрее разобраться с обвинениями,

– сказал представитель Nvidia Патрик Резерфорд.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Представители Super Micro также отреагировали на ситуацию. Они заявили, что арест двух их бывших сотрудников стал результатом сотрудничества с тайваньскими правоохранительными органами. Компания планирует и в дальнейшем совершенствовать свою программу соблюдения экспортных правил, чтобы защитить американские инновации.

Какое наказание требуют прокуроры

Прокуроры требуют максимального наказания в виде пяти лет лишения свободы для четырех из девяти подсудимых. Среди них – менеджер Nvidia по фамилии Чан. Следствие считает его ключевой фигурой, санкционировавшей выпуск графических процессоров B300. В документах отмечается, что после совершения преступления он демонстрировал откровенно пренебрежительное отношение к процессу.

Этот инцидент стал очередным этапом в технологическом противостоянии между США и Китаем. Вашингтон начал вводить ограничения на экспорт передовых чипов Nvidia в Китай еще в 2022 году. В апреле 2025 года американское правительство ввело обязательные лицензии на экспорт чипов H20, несмотря на попытки производителей возобновить продажи. Искусственный интеллект и передовые полупроводники, которые в основном производятся на Тайване, остаются главной точкой напряжения между двумя сверхдержавами.