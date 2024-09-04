XPeng представляє модульний автомобіль, який зможе і їздити на колесах, і літати

AeroHT – підрозділ автомобільної компанії XPeng, який займається електричними повітряними транспортними засобами. Виробник поділився новинами про хід розробки свого наземного авіаносця. Ні, мова не йде про великий корабель на колесах, а лише про модульну машину, великий кузов якого приховує щось на кшталт вертольота. Він може від'єднатись у будь-який момент і полетіти.

Модульний літаючий автомобіль AeroHT запланований для публічних випробувальних польотів з екіпажем уже цієї осені перед серійним виробництвом і постачанням клієнтам у 2026 році. Згідно з планами компанії, він повинен коштувати не більше 280 000 доларів.

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Деталі

AeroHT є дочірньою компанією XPeng Inc. З початку своєї діяльності більше десяти років тому вона спеціалізується на розробці електричних літальних апаратів вертикального зльоту й посадки (так звані EVTOL). Перші успішні польоти на пропелерах свого "літаючого автомобіля" X2 AeroHT публічно продемонструвала трохи раніше. Цей, як очікується, транспорт майбутнього, має спільну дизайнерську логіку з електромобілями бренду XPeng.

Трохи згодом компанія представила два нових дизайни літаючих автомобілів – X3, який може самостійно їздити, паркуватися і злітати як єдине ціле, а також модульний електромобіль, який перевозить окремий eVTOL у задній частині. Останній отримав назву Land Aircraft Carrier, і спочатку його хотіли запустити в серійне виробництво у 2025 році. Виробник планував почати з Китаю. Але плани довелося корегувати.

У березні цього року комбінований транспортний засіб EV/eVTOL отримав сертифікат льотної придатності від Адміністрації цивільної авіації Центрального і Південного Китаю (CAAC), що наблизило його до серійного виробництва. Тепер засновник і президент AeroHT поділився новинами про літаючий автомобіль, який у листопаді цього року здійснить перший політ на очах у публіки.



Модульний автомобіль XPeng AeroHT / Фото AeroHT

Під час прямого ефіру, який відбувся в Китаї, засновник і президент XPeng AeroHT Чжао Делі вперше публічно представив громадськості наземний авіаносець і поділився оновленою інформацією про прогрес і плани. Як і було обіцяно спочатку, виробник почне приймати попередні замовлення на модульний літаючий автомобіль до кінця 2024 року. Однак серійне виробництво було дещо перенесено з 4 кварталу 2025 року на невказаний час у 2026 році.

Ми також маємо краще уявлення про вартість потенційно революційного комбінованого літаючого автомобіля від AeroHT: він коштуватиме не більше 2 мільйонів юанів (280 740 доларів).

Чому перенесли

Частково причиною затримки виробництва є відкладене будівництво нового заводу в Гуанчжоу, яке розпочнеться до кінця цього місяця або найпізніше на початку жовтня. Очікується, що перший прототип літаючого автомобіля зійде з конвеєра до 31 липня 2025 року.

Після завершення будівництва цей завод вироблятиме понад 10 000 електромобілів на рік і слугуватиме життєво важливим центром для AeroHT, яка має на меті згодом поставити більше електромобілів по всьому світу, ніж будь-яка інша компанія галузі.

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Перед початком серійного виробництва наземного авіаносця, за словами Делі, AeroHT планує провести першу демонстрацію модульного літаючого автомобіля з екіпажем для громадськості в Китаї на авіасалоні в Чжухаї, який відбудеться 12-17 листопада 2024 року.

Автомобіль також буде представлений на автосалоні в Гуанчжоу пізніше того ж місяця.

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