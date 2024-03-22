Розумна рушниця від FN Herstal не вистрелить, якщо цілиться у голову людини

Компанія FN Herstal розробила рушницю, оснащену розумним цифровим прицілом. Згідно з задумом інженерів, така зброя повинна зменшити ймовірність ненавмисного пострілу в голову і, як наслідок, стати менш смертельною та небезпечною.

Як це працює

Свій винахід бельгійська компанія показала ще наприкінці минулого року на виставці MILIPOL Paris 2023. Нове рішення за допомогою оптичних датчиків та штучного інтелекту виявляє людські голови, які потрапляють в поле зору рушниці, щоб "різко знизити ризик серйозних і потенційно незворотних травм".

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Зброя під назвою FN Smart ProtectoR-303T у першу чергу призначена для використання правоохоронними органами там, де необхідно уникати застосування летальної сили. Наприклад, під час взаємодії з натовпом, соціальними заворушеннями, масовими заворушеннями, а також при повсякденному патрулюванні й забезпеченні громадської безпеки під час великих заходів.

FN Smart ProtectoR-303T створили на основі наплічної несмертоносної платформи FN 303, що знаходиться на озброєнні великої кількості правоохоронних органів, спеціальних підрозділів та збройних сил по всьому світу. Як пише компанія на своєму сайті, оригінальна FN 303 поєднує в собі оптимальну безпеку, точність та ефективність і є "першим рівнем градуйованої та пропорційної відповіді на неозброєну загрозу". Достатньо точні, щоб вибірково уразити людину, снаряди розпадаються при ударі, щоб уникнути проникнення в тіло, і завдають лише застережного удару, який можна порівняти з ударом кийком.



FN Smart ProtectoR-303T / Фото FN Herstal

Модифікація FN Smart ProtectoR-303T зберігає всі ці можливості з важливою додатковою функцією безпеки.

Інновація 303T полягає в інтеграції електрооптичного рішення, що складається з бортової камери і програмного забезпечення для обробки зображень, яке виявляє людські голови в режимі реального часу, надаючи звукові та візуальні попередження, а також автоматичний механізм блокування спускового гачка. Ця технологія значно знижує ризик серйозних і потенційно незворотних травм голови.