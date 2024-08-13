Made by Google 2024: де дивитися презентацію Pixel 9 та інших пристроїв

Через кілька годин розпочнеться велика презентація Google, під час якої представлять цьогорічні смартфони Pixel. Розповідаємо, як і де дивитися.

Де дивитися Made by Google 2024

Цей захід буде практично повністю присвячений апаратній частині, за винятком, як очікується, штучного інтелекту, який стане невід'ємною частиною смартфонів Pixel 9.

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Прямий ефір почнеться 13 серпня о 20:00 за київським часом.

Ми вже маємо гарне уявлення про те, що компанія покаже, особливо завдяки численним витокам інформації, що супроводжували компанію в останні місяці.

Google вже підтвердила, що покаже останню лінійку смартфонів Pixel. Ми очікуємо побачити чотири моделі, включаючи Pixel 9, Pixel 9 Pro і Pixel 9 XL, які матимуть помітні зміни у блоці камери та загалом у дизайні.

Google також проводить ребрендинг своєї останньої складної моделі. Замість того, щоб називатися Pixel Fold 2, пристрій отримав назву Pixel 9 Pro Fold.

Асистент штучного інтелекту Gemini буде глибоко вбудований в усі ці телефони, оскільки Google прагне підвищити вашу продуктивність і зробити редагування фотографій набагато простішим.

Чутки також припускають, що Google анонсує годинник Pixel Watch 3, який, як очікується, буде доступний у двох розмірах.

Цілком ймовірно, що ми також побачимо навушники Pixel Buds 2.

Враховуючи, що Google представила нову ТВ-приставку для потокового мовлення та термостат Nest Learning Thermostat за тиждень до події, здається, що компанія хоче зосередити увагу на пристроях Pixel. Попри це завжди є шанс на справжній сюрприз.

Встановіть нагадування на прямий ефір: відео