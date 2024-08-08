Новий термостат коштує 279,99 долара, що робить його дорожчим за попередню версію, але поставляється він з датчиком температури Nest Temperature Sensor (2-го покоління) для моніторингу температури в додаткових кімнатах. І термостат, і датчик доступні для попереднього замовлення і будуть доставлені 20 серпня в США і Канаді.

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Особливості ґаджета

Новий термостат Nest Learning Thermostat має 2,7-дюймовий екран – він удвічі більший, ніж має пристрій у попереднього покоління, але при цьому новинка зберігає тонший профіль. Якщо Nest Learning Thermostat нагадує вам Pixel Watch, то це не даремно, адже дизайн буквально натхненний розумним годинником від Google. Схожість прослідковується не лише у вигнутому скляному екрані, але й у змінних налаштовуваних циферблатах, які тепер більше нагадують інтерфейс годинника.



Новий Nest має тонший корпус / Фото The Verge

Nest Learning Thermostat доступний у трьох кольорах:

чорному,

сріблястому,

золотистому.

Функціонально Nest четвертого покоління зосереджений на розширенні своїх основних можливостей як розумного термостата, а не на впровадженні додаткових функцій розумного будинку, таких як динамік або дисплей.



Пристрій буде доступний в трьох кольорах / Фото The Verge

Він використовує штучний інтелект для більш ефективного навчання та пристосування до графіків опалення та охолодження, а також включає радарний датчик Soli від Google для точного виявлення присутності.

Підтримка Matter забезпечує сумісність з ширшим спектром систем розумного дому, включаючи Apple Home, хоча підтримка Matter надається через Wi-Fi, а не через радіо Thread.

Аніш Каттукаран, керівник відділу продуктів Google Home, пояснив, що рішення виключити радіостанцію Thread було прийнято з метою заохочення використання інших пристроїв в ролі хабів Thread, таких як новий Google TV Streamer 4K. Термостат Nest залишається відданим своїй основній функції – підтримці комфорту та енергоефективності.

Нова функція Dynamic Farsight використовує розширений екран для відображення детальної інформації, такої як погодні анімації, температура в приміщенні, годинник та оцінка індексу якості зовнішнього повітря. Користувачі можуть налаштувати дисплей для відображення додаткових даних, таких як вологість, зовнішня температура та час.

У відповідь на численні побажання користувачів, термостат тепер пропонує зміни для затвердження користувачем, а не виконує автоматичні налаштування. Така прозорість дозволяє користувачам краще розуміти та контролювати дії термостата.



Температурний сенсор Nest 2 покоління входить до комплекту / Фото The Verge

Нові енергозберігаючі функції включають природний нагрів та охолодження, який налаштовується на основі зовнішньої температури для оптимізації використання енергії, та адаптивний екорежим, який точно налаштовує екорежим відповідно до кліматичних умов.

Функція Smart Ventilation, сумісна з певним обладнанням, оптимізує вентиляцію на основі якості повітря зовні. Оновлена функція моніторингу HVAC, яка тепер називається System Health Monitor, відстежує продуктивність системи та сповіщає про будь-які проблеми, а функція Humidity Helper підтримує стабільний рівень вологості, щоб запобігти утворенню конденсату та цвілі.

Датчик температури гнізда (2-го покоління), що входить до комплекту термостата, зберігає свою основну функцію – передавати термостату дані про температуру в приміщенні, але тепер він має дизайн, який відповідає новій моделі. Хоча в ньому все ще відсутня функція виявлення присутності людей, кілька датчиків тепер можуть усереднювати температуру в кімнатах, підвищуючи швидкість реагування термостата на різні зони в різний час.

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Термостат Nest Learning Thermostat від Google четвертого покоління – це значне оновлення з акцентом на інтелектуальному управлінні енергією та безперешкодній інтеграції з розумним будинком. Обидва продукти доступні для попереднього замовлення за ціною 279,99 долара, а датчик температури Nest Temperature Sensor – за 39,99 долара (99,99 долара за три), і будуть доступні 20 серпня.