Новый термостат стоит 279,99 доллара, что делает его дороже предыдущей версии, но поставляется он с датчиком температуры Nest Temperature Sensor (2-го поколения) для мониторинга температуры в дополнительных комнатах. И термостат, и датчик доступны для предварительного заказа и будут доставлены 20 августа в США и Канаде.

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Особенности гаджета

Новый термостат Nest Learning Thermostat имеет 2,7-дюймовый экран – он вдвое больше, чем имеет устройство у предыдущего поколения, но при этом новинка сохраняет более тонкий профиль. Если Nest Learning Thermostat напоминает вам Pixel Watch, то это не зря, ведь дизайн буквально вдохновлен умными часами от Google. Сходство прослеживается не только в изогнутом стеклянном экране, но и в сменных настраиваемых циферблатах, которые теперь больше напоминают интерфейс часов.



Новый Nest имеет более тонкий корпус / Фото The Verge

Nest Learning Thermostat доступен в трех цветах:

черном,

серебристом,

золотистом.

Функционально Nest четвертого поколения сосредоточен на расширении своих основных возможностей как умного термостата, а не на внедрении дополнительных функций умного дома, таких как динамик или дисплей.



Устройство будет доступно в трех цветах / Фото The Verge

Он использует искусственный интеллект для более эффективного обучения и приспособления к графикам отопления и охлаждения, а также включает радарный датчик Soli от Google для точного обнаружения присутствия.

Поддержка Matter обеспечивает совместимость с более широким спектром систем умного дома, включая Apple Home, хотя поддержка Matter предоставляется через Wi-Fi, а не через радио Thread.

Аниш Каттукаран, руководитель отдела продуктов Google Home, объяснил, что решение исключить радиостанцию Thread было принято с целью поощрения использования других устройств в роли хабов Thread, таких как новый Google TV Streamer 4K. Термостат Nest остается преданным своей основной функции – поддержке комфорта и энергоэффективности.

Новая функция Dynamic Farsight использует расширенный экран для отображения детальной информации, такой как погодные анимации, температура в помещении, часы и оценка индекса качества наружного воздуха. Пользователи могут настроить дисплей для отображения дополнительных данных, таких как влажность, наружная температура и время.

В ответ на многочисленные пожелания пользователей, термостат теперь предлагает изменения для утверждения пользователем, а не выполняет автоматические настройки. Такая прозрачность позволяет пользователям лучше понимать и контролировать действия термостата.



Температурный сенсор Nest 2 поколения входит в комплект / Фото The Verge

Новые энергосберегающие функции включают естественный нагрев и охлаждение, который настраивается на основе внешней температуры для оптимизации использования энергии, и адаптивный экорежим, который точно настраивает экорежим в соответствии с климатическими условиями.

Функция Smart Ventilation, совместима с определенным оборудованием, оптимизирует вентиляцию на основе качества воздуха снаружи. Обновленная функция мониторинга HVAC, которая теперь называется System Health Monitor, отслеживает производительность системы и оповещает о любых проблемах, а функция Humidity Helper поддерживает стабильный уровень влажности, чтобы предотвратить образование конденсата и плесени.

Датчик температуры гнезда (2-го поколения), входящий в комплект термостата, сохраняет свою основную функцию – передавать термостату данные о температуре в помещении, но теперь он имеет дизайн, который соответствует новой модели. Хотя в нем все еще отсутствует функция обнаружения присутствия людей, несколько датчиков теперь могут усреднять температуру в комнатах, повышая скорость реагирования термостата на разные зоны в разное время.

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Термостат Nest Learning Thermostat от Google четвертого поколения – это значительное обновление с акцентом на интеллектуальном управлении энергией и беспрепятственной интеграции с умным домом. Оба продукта доступны для предварительного заказа по цене 279,99 доллара, а датчик температуры Nest Temperature Sensor – за 39,99 доллара (99,99 доллара за три), и будут доступны 20 августа.