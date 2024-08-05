Особливості та технічні характеристики

У Power Hat використовуються монокристалічні кремнієві сонячні елементи з пасивним емітером і тильним контактом (PERC), які є тонкими і гнучкими. Ці сонячні елементи забезпечують приблизно 12 Вт зарядної потужності через роз'єми USB-A та USB-C, розташовані на нижній стороні кепки. Капелюх важить 370 грамів, тому він легкий і зручний.

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Power Hat може зарядити смартфон ємністю 4000 мАг до повної потужності всього за 3-4 години.

Крім того, Power Hat має клас захисту IP65, що означає, що його функціональні елементи захищені від пилу й можуть витримувати струмені води з будь-якого напрямку. Хоча довговічність портів USB під прямим впливом води ще належить протестувати.

Капелюх Power Hat: дивіться відео

Розміри та доступність

Power Hat доступний у двох регульованих розмірах:

менший розмір – 56-58 см,

більший – 59-61 см.

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Наразі капелюх Power Hat доступний для попереднього замовлення до 31 серпня, компанія EcoFlow планує розпочати його доставку в середині вересня.