Нові калій-іонні батареї, що належать до категорії здатних до перезарядки, використовують іони калію як носії заряду, на відміну від своїх літій-іонних аналогів, які використовують іони літію. Батареї мають такі ж розміри, як і популярні літій-іонні батареї 18650, діаметром 18 мм і довжиною 65 мм.

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Group1 наголосила, що ця надсучасна калій-іонна батарея є кульмінацією тривалих досліджень і розробок. Примітно, що продуктивність батареї перевершила очікування під час серії суворих випробувань.

Результати тестів успішні

Батарея продемонструвала виняткову довговічність, водночас зберігаючи ємність протягом численних циклів заряджання та розряджання, що є критично важливою характеристикою для поширеної користувацької техніки та електромобілів.

Крім того, калій-іонна батарея продемонструвала високу енергетичну ємність, що робить її життєздатним варіантом для вимогливих споживачів.

Працюючи при стабільній напрузі 3,7 В, калій-іонна батарея сумісна з сучасними електронними пристроями. Вона також досягла гравіметричної щільності енергії 160-180 Вт-год/кг, порівнянної з літій-залізо-фосфатними акумуляторами.

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Така висока щільність енергії означає, що батарея може зберігати значну кількість енергії відносно своєї маси, що робить її придатною для високопродуктивних застосувань, таких як електромобілі та портативна електроніка.

Group1 впевнена, що цей калій-іонний акумулятор стане надійною альтернативою літій-іонним та натрій-іонним акумуляторам, обіцяючи нову еру рішень для зберігання енергії.