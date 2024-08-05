Новые калий-ионные батареи, относящиеся к категории способных к перезарядке, используют ионы калия как носители заряда, в отличие от своих литий-ионных аналогов, которые используют ионы лития. Батареи имеют такие же размеры, как и популярные литий-ионные батареи 18650, диаметром 18 мм и длиной 65 мм.

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Group1 отметила, что эта сверхсовременная калий-ионная батарея является кульминацией длительных исследований и разработок. Примечательно, что производительность батареи превзошла ожидания во время серии суровых испытаний.

Результаты тестов успешны

Батарея продемонстрировала исключительную долговечность, одновременно сохраняя емкость в течение многочисленных циклов зарядки и разрядки, что является критически важной характеристикой для распространенной пользовательской техники и электромобилей.

Кроме того, калий-ионная батарея продемонстрировала высокую энергетическую емкость, что делает ее жизнеспособным вариантом для требовательных потребителей.

Работая при стабильном напряжении 3,7 В, калий-ионная батарея совместима с современными электронными устройствами. Она также достигла гравиметрической плотности энергии 160-180 Вт-ч/кг, сравнимой с литий-железо-фосфатными аккумуляторами.

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Такая высокая плотность энергии означает, что батарея может хранить значительное количество энергии относительно своей массы, что делает ее пригодной для высокопроизводительных применений, таких как электромобили и портативная электроника.

Group1 уверена, что этот калий-ионный аккумулятор станет надежной альтернативой литий-ионным и натрий-ионным аккумуляторам, обещая новую эру решений для хранения энергии.