Ось чому у вас нічого не працювало: в Cloudflare пояснили причину збою 18 листопада

Масштабний збій у роботі Cloudflare, що стався вранці у вівторок, 18 листопада, спричинив тимчасове відключення великих сегментів інтернету й вплинув на роботу таких гігантів, як X, ChatGPT, Amazon і Spotify. Компанія Cloudflare не відразу виправила проблему, а причини змогла назвати ще пізніше.

Чому Cloudflare не працював 18 листопада?

Cloudflare, від послуг якого залежить близько 20 відсотків вебпростору для управління та захисту трафіку, зіткнувся з серйозними проблемами. Спершу причиною широкомасштабного відключення, яке вивело з ладу багато сайтів і великих платформ, називали "внутрішнє погіршення роботи служби". Пізніше компанія уточнила, що причиною став "сплеск незвичайного трафіку", який призвів до помилок у проходженні трафіку через мережу Cloudflare, пише 24 Канал з посиланням на Ars Technica.

Як це було Великий збій Cloudflare: не працювала половина інтернету, зокрема найпопулярніші сервіси

Після проведення розслідування представник Cloudflare надав детальніші пояснення щодо першопричини. Виявилося, що збій був викликаний автоматично згенерованим конфігураційним файлом, який використовується для управління трафіком загроз. Цей файл, за словами представника, виріс поза межі очікуваного розміру записів. Це критичне збільшення обсягу спровокувало аварійне завершення роботи програмної системи, яка обробляє трафік для низки ключових сервісів Cloudflare.

Представник компанії підтвердив, що немає жодних доказів того, що інцидент стався внаслідок атаки чи був спричинений навмисною зловмисною діяльністю.

Збій Cloudflare мав значний вплив на інтернет, вивівши з ладу великі платформи, зокрема численні онлайн-ігри, як-от League of Legends і Roblox, Epic Games Store, Paypal, Canva. Також постраждали американські мобільні оператори, додатки для знайомств та багато інших сервісів і послуг по всьому світу, зокрема й в Україні.

Компанія згодом повідомила, що виправлення було впроваджено, і вважає інцидент вирішеним, хоча деякі користувачі все ще можуть відчувати проблеми з доступом до інформаційної панелі Cloudflare.

Компанія також перепросила перед клієнтами та всім інтернетом, заявивши, що будь-який простій є "неприпустимим" з огляду на важливість їхніх послуг. Cloudflare пообіцяла зробити висновки з цього інциденту й вдосконалити свої системи.

Цей збій, поряд із нещодавніми масштабними відключеннями через Amazon Web Services, вкотре підкреслив, наскільки крихким є сучасний Інтернет, особливо коли компанії та користувачі залежать від обмеженого числа ключових постачальників послуг.