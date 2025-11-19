Вот почему у вас ничего не работало: в Cloudflare объяснили причину сбоя 18 ноября

Масштабный сбой в работе Cloudflare, произошедший утром во вторник, 18 ноября, вызвал временное отключение крупных сегментов интернета и повлиял на работу таких гигантов, как X, ChatGPT, Amazon и Spotify. Компания Cloudflare не сразу исправила проблему, а причины смогла назвать еще позже.

Почему Cloudflare не работал 18 ноября?

Cloudflare, от услуг которого зависит около 20 процентов веб-пространства для управления и защиты трафика, столкнулся с серьезными проблемами. Сперва причиной широкомасштабного отключения, которое вывело из строя многие сайты и крупные платформы, называли "внутреннее ухудшение работы службы". Позже компания уточнила, что причиной стал "всплеск необычного трафика", который привел к ошибкам в прохождении трафика через сеть Cloudflare, пишет 24 Канал со ссылкой на Ars Technica.

Как это было Большой сбой Cloudflare: не работала половина интернета, в частности самые популярные сервисы

После проведения расследования представитель Cloudflare предоставил более подробные объяснения относительно первопричины. Оказалось, что сбой был вызван автоматически сгенерированным конфигурационным файлом, который используется для управления трафиком угроз. Этот файл, по словам представителя, вырос за пределы ожидаемого размера записей. Это критическое увеличение объема спровоцировало аварийное завершение работы программной системы, которая обрабатывает трафик для ряда ключевых сервисов Cloudflare.

Представитель компании подтвердил, что нет никаких доказательств того, что инцидент произошел в результате атаки или был вызван умышленной злонамеренной деятельностью.

Сбой Cloudflare имел значительное влияние на интернет, выведя из строя крупные платформы, в частности многочисленные онлайн-игры, например League of Legends и Roblox, Epic Games Store, Paypal, Canva. Также пострадали американские мобильные операторы, приложения для знакомств и многие другие сервисы и услуги по всему миру, в том числе и в Украине.

Компания впоследствии сообщила, что исправление было внедрено, и считает инцидент решенным, хотя некоторые пользователи все еще могут испытывать проблемы с доступом к информационной панели Cloudflare.

Компания также извинилась перед клиентами и всем интернетом, заявив, что любой простой является "недопустимым", учитывая важность их услуг. Cloudflare пообещала сделать выводы из этого инцидента и усовершенствовать свои системы.

Этот сбой, наряду с недавними масштабными отключениями из-за Amazon Web Services, в очередной раз подчеркнул, насколько хрупким является современный Интернет, особенно когда компании и пользователи зависят от ограниченного числа ключевых поставщиков услуг.