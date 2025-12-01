Ці п'ять функцій перетворять ваш смартфон на суперґаджет

Якщо ви користуєтеся смартфоном на Android уже тривалий час, то напевне опанували більшість його базових налаштувань. Проте в системі часто ховаються малопомітні інструменти, які здатні значно полегшити повсякденну рутину, але залишаються поза увагою.

Знання цих функцій перетворює телефон із простого гаджета на потужного помічника, здатного замінити інші пристрої та автоматизувати звичні дії. Тож 24 Канал вибрав п'ять функцій смартфона на Android, про які варто знати.

Дивіться також Ця корисна функція андроїд смартфонів зазвичай вимкнена – радимо активувати її негайно

Як перетворити телефонну на вебкамеру?

Якість вбудованих камер у ноутбуках часто залишає бажати кращого, а зовнішня "вебка" може раптово вийти з ладу або бути відсутньою під рукою.

Якщо ви власник смартфона Pixel з Android 14 або новішою версією, ця проблема вирішується миттєво. Завдяки режиму "Webcam", пристрій легко перетворюється на високоякісну камеру для комп'ютера. Для цього потрібен лише USB-кабель із підтримкою передачі даних.

Після підключення до ПК відкрийте панель сповіщень, натисніть на повідомлення "Заряджання через USB" і в меню "Використовувати USB для" виберіть опцію "Webcam". Після підтвердження особи (через PIN-код або біометрію) натисніть на сповіщення служби вебкамери, щоб побачити попередній перегляд, змінити камеру або налаштувати якість.

Залишається лише вибрати ваш Pixel як камеру за замовчуванням у Zoom, Teams чи іншому додатку. Власники інших Android-смартфонів можуть скористатися застосунком Phone Link для Windows (або DroidCam App), а користувачі Mac – програмами на кшталт Camo.

Як налаштувати бічну панель для швидкого доступу?

Власники смартфонів Samsung або OnePlus (середнього та флагманського сегментів) мають доступ до зручних інструментів – Edge Panel або Smart Sidebar. Це своєрідна "поличка", де зібрані найважливіші застосунки, контакти та утиліти, доступні з будь-якого екрана без необхідності згортати активну програму.

Хоча ці функції зазвичай увімкнені, їх варто налаштувати під себе. На Samsung це робиться через "Налаштування" > "Дисплей" > "Бічні панелі". Там можна вибрати потрібні панелі та відредагувати їхній вміст.

На OnePlus налаштування Smart Sidebar ще простіше: викличте панель свайпом від краю екрана, натисніть "+" для додавання нових іконок або "-" для видалення непотрібних.

Чимало інших виробників смартфонів мають власні аналоги таких бічних панелей. Наприклад смартфони Oppo під керуванням Color OS також дозволяють налаштувати важливі застосунки чи шорткати в панелі, яка зручно відкривається з будь-якого інтерефейсу на смартфоні.

Як використовувати сценарії та автоматизацію?

Функція "Режими та сценарії" на пристроях Samsung часто недооцінюється, хоча це потужний інструмент автоматизації. "Режими" дозволяють змінювати стан телефону залежно від ситуації: сон, тренування, водіння. Наприклад, режим "Сон" може автоматично вмикати "Не турбувати" та переводити екран у відтінки сірого.

"Сценарії" ж дають змогу створювати складніші алгоритми. Ви можете налаштувати смартфон так, щоб він автоматично вмикав поворот екрана при запуску YouTube або запускав улюблений плейлист у Spotify на певній гучності, щойно телефон під’єднається до Bluetooth автомобіля.

Як може допомогти вбудований інфрачервоний порт (IR Blaster)?

Інфрачервоний датчик, який виглядає як маленька чорна крапка на верхній грані смартфона, перетворює гаджет на універсальний пульт дистанційного керування. Він імітує сигнали звичайних пультів, дозволяючи керувати телевізорами, кондиціонерами, вентиляторами та іншою технікою.

Хоча раніше ця функція була масовою, зараз вона збереглася переважно у смартфонах брендів Xiaomi, OnePlus та Vivo. Також такий порт можна знайти на різних "броньованих" смартфонах, як от ґаджети бренду Ulefone.

Для використання достатньо зайти у спеціальний додаток "Пульт", вибрати тип техніки та налаштувати з’єднання.

Як налаштувати багатофункціональну бічну кнопку?

У смартфонах Samsung бічна кнопка виконує кілька функцій: одне натискання блокує екран, довге – викликає асистента, а подвійне – запускає камеру. Однак Samsung, як і багато інших виробників, дозволяє змінити дію подвійного натискання.

Ви можете призначити на цей жест запуск ліхтарика, створення скриншота, відкриття електронного гаманця або будь-якого іншого додатку.

Це робиться через "Налаштування" > "Додаткові функції" > "Бічна кнопка".

Ці функції – лише верхівка айсберга можливостей Android, але вони стануть чудовим стартом для більш ефективного використання вашого смартфона. Раніше ми розповідали про інші п'ять корисних функцій Android, які спрощують повсякденне використання смартфона.