Эти пять функций превратят ваш смартфон в супергаджет

Если вы пользуетесь смартфоном на Android уже длительное время, то наверняка освоили большинство его базовых настроек. Однако в системе часто скрываются малозаметные инструменты, которые способны значительно облегчить повседневную рутину, но остаются без внимания.

Знание этих функций превращает телефон из простого гаджета в мощного помощника, способного заменить другие устройства и автоматизировать привычные действия. Поэтому 24 Канал выбрал пять функций смартфона на Android, о которых стоит знать.

Как превратить телефонную в вебкамеру?

Качество встроенных камер в ноутбуках часто оставляет желать лучшего, а внешняя "вебка" может внезапно выйти из строя или отсутствовать под рукой.

Если вы владелец смартфона Pixel с Android 14 или более новой версией, эта проблема решается мгновенно. Благодаря режиму "Webcam", устройство легко превращается в высококачественную камеру для компьютера. Для этого нужен только USB-кабель с поддержкой передачи данных.

После подключения к ПК откройте панель уведомлений, нажмите на сообщение "Зарядка через USB" и в меню "Использовать USB для" выберите опцию "Webcam". После подтверждения личности (через PIN-код или биометрию) нажмите на уведомление службы вебкамеры, чтобы увидеть предварительный просмотр, изменить камеру или настроить качество.

Остается только выбрать ваш Pixel как камеру по умолчанию в Zoom, Teams или другом приложении. Владельцы других Android-смартфонов могут воспользоваться приложением Phone Link для Windows (или DroidCam App), а пользователи Mac – программами вроде Camo.

Как настроить боковую панель для быстрого доступа?

Владельцы смартфонов Samsung или OnePlus (среднего и флагманского сегментов) имеют доступ к удобным инструментам – Edge Panel или Smart Sidebar. Это своеобразная "полочка", где собраны важнейшие приложения, контакты и утилиты, доступны с любого экрана без необходимости сворачивать активную программу.

Хотя эти функции обычно включены, их стоит настроить под себя. На Samsung это делается через "Настройки" > "Дисплей" > "Боковые панели". Там можно выбрать нужные панели и отредактировать их содержимое.

На OnePlus настройки Smart Sidebar еще проще: вызовите панель свайпом от края экрана, нажмите "+" для добавления новых иконок или "-" для удаления ненужных.

Многие другие производители смартфонов имеют собственные аналоги таких боковых панелей. Например смартфоны Oppo под управлением Color OS также позволяют настроить важные приложения или шорткаты в панели, которая удобно открывается с любого интерфейса на смартфоне.

Как использовать сценарии и автоматизацию?

Функция "Режимы и сценарии" на устройствах Samsung часто недооценивается, хотя это мощный инструмент автоматизации. "Режимы" позволяют менять состояние телефона в зависимости от ситуации: сон, тренировки, вождения. Например, режим "Сон" может автоматически включать "Не беспокоить" и переводить экран в оттенки серого.

"Сценарии" же позволяют создавать более сложные алгоритмы. Вы можете настроить смартфон так, чтобы он автоматически включал поворот экрана при запуске YouTube или запускал любимый плейлист в Spotify на определенной громкости, как только телефон подключится к Bluetooth автомобиля.

Как может помочь встроенный инфракрасный порт (IR Blaster)?

Инфракрасный датчик, который выглядит как маленькая черная точка на верхней грани смартфона, превращает гаджет в универсальный пульт дистанционного управления. Он имитирует сигналы обычных пультов, позволяя управлять телевизорами, кондиционерами, вентиляторами и другой техникой.

Хотя раньше эта функция была массовой, сейчас она сохранилась преимущественно в смартфонах брендов Xiaomi, OnePlus и Vivo. Также такой порт можно найти на различных "бронированных" смартфонах, как вот гаджеты бренда Ulefone.

Для использования достаточно зайти в специальное приложение "Пульт", выбрать тип техники и настроить соединение.

Как настроить многофункциональную боковую кнопку?

В смартфонах Samsung боковая кнопка выполняет несколько функций: одно нажатие блокирует экран, длинное – вызывает ассистента, а двойное – запускает камеру. Однако Samsung, как и многие другие производители, позволяет изменить действие двойного нажатия.

Вы можете назначить на этот жест запуск фонарика, создание скриншота, открытие электронного кошелька или любого другого приложения.

Это делается через "Настройки" > "Дополнительные функции" > "Боковая кнопка".

Эти функции – лишь верхушка айсберга возможностей Android, но они станут отличным стартом для более эффективного использования вашего смартфона. Ранее мы рассказывали о других пяти полезных функциях Android, которые упрощают повседневное использование смартфона.